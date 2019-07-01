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01 липня 2019, понеділок, 13:28 16
Економіка 2019-07-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
У 2019 "Фармак" розраховує зайняти частку на ринку ліків в 6,1%

У 2019 "Фармак" розраховує зайняти частку на ринку ліків в 6,1%

У 2019 році великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" розраховує зайняти частку на вітчизняному ринку ліків в 6,08-6,1%.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Ми склали карту розвитку "Фармак", визначили вектор і погодили план збільшення продажів. В цьому році хочемо рости вище, ніж ринок. Я очікую, що до кінця року частка ринку в "Фармак" складе 6,08-6,1%. Сьогодні держава дуже сильно впливає на обсяг ринку, трохи більше 12% - це державні гроші", - сказав він

Тому, за словами Костюка, багато що буде залежати від державної активності в сегментах, в яких знаходиться продукція компанії.

"В основному наша продукція продається в пігулочних формах, близько 12% продажів - ампульна продукція. У нас крім таблеток, ампул, флаконів є тверді капсули і м'які желатинові капсули і мазі, попередньо наповнені шприци, картриджі, тому форми випуску у нас дійсно різноманітні", - сказав він.

Костюк уточнив, що 70% сировини для виробництва ліків компанія купує за кордоном.

"Якщо говорити про нашу сировину, то в Україні промисловість не сильно розвинена і близько 70% ми купуємо за кордоном. У США, Індії, Німеччині, Китаї, ми дивимося не тільки ціну сировини і матеріалів, але і на їх якість. Всі наші постачальники АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів) мають сертифікат GMP, ми ретельно їх перевіряємо", - сказав він.

За словами Костюка, "Фармак" регулярно проводить аудит цих компаній, крім того, у Шостці у компанії є власне підприємство з виробництва АФІ.

"Ми намагаємося робити там субстанції, які цікаві з точки зору кінцевого випуску - які складно зробити. Також ми самі виробляємо стратегічні для нас субстанції, щоб не на 100% залежати від постачальника. Ну і звісно, так як ми хочемо мати спеціалізацію глобальну, не тільки в Україні, а й в Європі, США, то для стратегічних продуктів, ми не просто плануємо виробництво в Києві, а досконально вивчаємо і виготовлення субстанції. Ми впевнені у постачальнику, тому ми готові конкурувати не тільки за якістю, але і за ціною", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".

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