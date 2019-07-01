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01 липня 2019, понеділок, 13:06 257
Економіка 2019-07-01T15:15:03+03:00
Українські Новини
Відсьогодні запроваджено нову конкурентну модель ринку електроенергії, – Насалик

Відсьогодні запроваджено нову конкурентну модель ринку електроенергії, – Насалик

З запуском нового ринку електроенергії споживач отримає якісні послуги за конкурентною ціною.

Про це йдеться в заяві міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, розміщеній на сайті Міністерства щодо запровадження відсьогодні нового ринку електроенергії.


"Сьогодні, 1 липня 2019 року, в Україні настає важливий етап впровадження реформи енергетичної системи держави - відбувається повномасштабний запуск нової моделі ринку електроенергії. У зв’язку з цим хотів би зазначити дві важливі речі: по-перше, енергоринок спрямований на споживача та забезпечує можливість кожному споживачеві вибору постачальника електроенергії; по-друге, ми виконуємо взяті на себе зобов’язання перед енергетичним співтовариством та створюємо можливість інтеграції до європейського енергоринку, що посилить енергетичну безпеку нашої держави", - заявив міністр.

Міністр також відзначив значний внесок Міненерговугілля у підготовку нормативно-правової бази для успішного старту ринку та захисту всіх його учасників - як постачальників, так і споживачів. І наголосив, що урядом ухвалено всі необхідні рішення, щоб після запуску ринку не відбулось зростання цін на електроенергію для населення та підприємств.

"Із запровадженням нової моделі ринку ціна на електроенергію для населення має залишитися незмінною - ми про це подбали, також вона не повинна різко піднятися й для непобутових споживачів. На перехідному періоді вимушено встановлені деякі обмеження з метою недопущення стрімкого зростання тарифів. Ринку необхідно пройти еволюцію до повної лібералізації", - зазначив Насалик.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий оптовий ринок електроенергії має бути запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. А також умова співпраці України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року. Роздрібний ринок електроенергії в межах реформи енергоринку було запущено з 1 січня 2019 року.

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