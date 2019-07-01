International Society for Human Rights побачила в суді по Януковичу ознаки політично мотивованого переслідування", - адвокати

International Society for Human Rights (Міжнародне товариство з прав людини (МТПЛ)) офіційно визнало справу про втрату Криму проти четвертого Президента України Віктора Януковича "політично мотивованим переслідуванням", яке "не відповідає загальноприйнятим стандартам права на справедливий суд" і виявило як мінімум 68 грубих порушень українського законодавства, міжнародних норм і практики Європейського суду з прав людини.

Про це йдеться в заяві адвокатів екс-президента.

Експерти МТПЛ проводили моніторинг протягом усього слухання справи про втрату Криму - з травня 2017 року.

Серед ключових порушень експерти виділили такі:

- суд відмовив у застосуванні Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, ратифікованої Україною; суд не забезпечив належні виклики Віктора Януковича і провів підготовче і всі наступні засідання без участі Віктора Януковича; суд відмовив у допиті свідків захисту в режимі відеоконференції з використанням інструментів міжнародної правової допомоги;

- суд відмовив у заслуховуванні більшості ключових свідків захисту, в організації перехресних допитів свідків обвинувачення; суд відмовив у залученні експертних висновків незалежних міжнародних експертів з США, Великобританії, Швейцарії, України та інших доказів захисту; суд не дав оцінку аргументам захисту про неприпустимість доказів обвинувачення. Суд також відмовив у вивченні різних відео-доказів цілком і допускав перегляд лише уривків, що перешкоджало всебічному вивченню контексту таких відео-доказів;

- Генпрокурор Юрій Луценко втручався в судовий процес - він був поінформований про склад судової колегії Оболонського суду ще до моменту розподілу за допомогою автоматизованої системи; він заявляв про розгляд справи в "заочному" режимі ще до того, як таке рішення було прийнято судом. Зміни законодавства були ініційовані лише для того, щоб дати можливість Генеральному прокурору засудити конкретно Віктора Януковича;

- підконтрольні звинуваченням захисники з Центру безкоштовної правової допомоги незаконно призначалися судом і змінювалися, якщо вони відмовлялися виконувати "доручення" ГПУ і влади;

"Ми, як сторона захисту, неодноразово вказували на численні грубі порушення у справі про втрату Криму. Тепер вони підтверджені також і незалежними міжнародними спостерігачами. Всього було 89 засідань. І 68 серйозних порушень, згідно з висновком експертів, - це яскраве підтвердження політичного характеру даної справи .

Звіт міжнародних спостерігачів доводить, що вирок четвертому Президенту Віктору Януковичу є "замовленням" його політичних опонентів ", - підкреслив один з адвокатів, що представляють Віктора Януковича, Віталій Сердюк.

Міжнародне товариство захисту прав людини (нім. Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, англ. International Society for Human Rights, МТПЛ) розпочало свою діяльність в 1972 році в місті Франкфурті-на-Майні (ФРН) як регіональна громадська організація, яка керувалася принципами, викладеними у загальної декларації прав людини.

Поширивши свою діяльність за межі Німеччини, Товариство стало міжнародним (1981). В даний час до складу МТПЛ входять 46 національних секцій та груп, які діють в країнах Європи, Азії, Африки, Австралії та Америки. Правозахисна діяльність МТПЛ поширюється більш ніж на 90 країн світу. Діяльність структур Товариства координує Міжнародний секретаріат (Франкфурт-на-Майні).