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01 липня 2019, понеділок, 12:39 14
Економіка 2019-07-01T14:45:02+03:00
Українські Новини
Після запуску енергоринку збоїв у постачанні електроенергії не буде, - Центренерго

Після запуску енергоринку збоїв у постачанні електроенергії не буде, - Центренерго

Сьогодні в Україні стартував новий ринок електроенергії. За словами в. о. голови правління ПАТ "Центренерго" Петра Кравця все працює в штатному режимі, в постачання електроенергії збоїв не очікується.

"Ринок почався, торги йдуть, чекаємо результатів. З сьогоднішнього дня ситуація повинна бути краще, ніж раніше. Збоїв не очікується в поставках електроенергії. Ціна для населення не змінюється, збоїв не буде, все працює в штатному режимі, підприємства працюють, як завжди, просто сама система постачання електроенергії у нас трохи змінюється, але нічого катастрофічного не передбачається", - наголосив в. о. голови правління ПАТ "Центренерго".

Петро Кравець також відзначив важливість своєчасного запуску реформи для України.

"Своєчасний запуск ринку - це, безумовно, для України поступ у реформах", - зазначив Кравець.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році. 

За словами директора держпідприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова результати перших торгів на новому сегменті оптового ринку е/е – на ринку "на добу вперед" (РСВ) – свідчать про успішний старт реформи ринку е/е.

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