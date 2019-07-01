Після запуску енергоринку збоїв у постачанні електроенергії не буде, - Центренерго

Сьогодні в Україні стартував новий ринок електроенергії. За словами в. о. голови правління ПАТ "Центренерго" Петра Кравця все працює в штатному режимі, в постачання електроенергії збоїв не очікується.

"Ринок почався, торги йдуть, чекаємо результатів. З сьогоднішнього дня ситуація повинна бути краще, ніж раніше. Збоїв не очікується в поставках електроенергії. Ціна для населення не змінюється, збоїв не буде, все працює в штатному режимі, підприємства працюють, як завжди, просто сама система постачання електроенергії у нас трохи змінюється, але нічого катастрофічного не передбачається", - наголосив в. о. голови правління ПАТ "Центренерго".

Петро Кравець також відзначив важливість своєчасного запуску реформи для України.

"Своєчасний запуск ринку - це, безумовно, для України поступ у реформах", - зазначив Кравець.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році.

За словами директора держпідприємства "Оператор ринку" Володимира Євдокимова результати перших торгів на новому сегменті оптового ринку е/е – на ринку "на добу вперед" (РСВ) – свідчать про успішний старт реформи ринку е/е.