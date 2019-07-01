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01 липня 2019, понеділок, 12:00 10
Силові структури 2019-07-01T13:15:02+03:00
Українські Новини
Могильов обіцяє повернути справедливі пенсії силовикам

Могильов обіцяє повернути справедливі пенсії силовикам

Анатолій Могильов. Фото: прес-служба
Анатолій Могильов. Фото: прес-служба

Лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов заявив, що має намір відновити справедливі пенсії людям в погонах.

Про це йдеться на сайті політсили.

Як наголосив сам Анатолій Могильов, обстоювання прав силовиків на гідне матеріальне забезпечення та соціальний захист – один з головних пріоритетів діяльності його команди.

Політик зазначив, що Кабмін України своїми незаконними діями останні роки урізав пенсії силовикам.

"Ті, хто вийшов на пенсію 10-15 років тому отримують майже вдвічі менше людей, які на пенсії лише кілька років. Але і вони теж будуть отримувати пенсію менше, ніж військовослужбовці і правоохоронці, які вийдуть на пенсію після 1 березня 2018 року", – пояснив лідер партії "Незалежність".

Анатолій Могильов упевнений, що уряд за допомогою заплутаних формулювань про перерахунок з 1 березня 2018 року пенсій військовослужбовцям просто "обкрадає" ветеранів-силовиків. Він також звинуватив Кабмін України в самовільному зменшенні максимального розміру пенсій. Як приклад політик навів дані про те, що якщо раніше військовослужбовці могли розраховувати на пенсію в розмірі 90% від грошового забезпечення, то тепер її максимальний розмір не може перевищувати 70%.

На думку Анатолія Могильова, такі рішення не просто ведуть до пенсійної зрівнялівки, але і є прямим порушенням статті 22 Конституції України, яка чітко визначає, що прийняття нових законів не може звужувати зміст та обсяг діючих прав і свобод.

Лідер партії "Незалежність" запевнив, що у парламенті він та його однодумці зроблять все можливе для скасування незаконних актів минулої влади, спрямованих на погіршення матеріального забезпечення пенсіонерів-військовослужбовців та пенсіонерів-правоохоронців.

Анатолій Могильов переконаний: люди в погонах мають бути впевнені в завтрашньому дні і відчувати не на словах, а на ділі захищеність з боку держави.

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