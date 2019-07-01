Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" відзначає високий рівень автоматизації процесів у компанії.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Дуже активно IT входить в фармацевтику - це і медичне обладнання та методи діагностики. "Фармак" не відстає від світових трендів - вже дуже багато проектів впровадили в компанії - прозора система звітності, бюджетування, планування виробництва, продажів, система документообігу, оцінка і навчання персоналу - і все це у нас вже не перший рік працює. Хоча «must have» на ринку стає тільки зараз і про це активно говорять", - сказав він.

При цьому Костюк зазначив, що сьогодні рівень автоматизації процесів "Фармак" – дуже високий.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".