У 2019 "Фармак" планує вивести на ринок 18 брендів ліків

У 2019 році великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує вивести на ринок 18 брендів ліків.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Ми щорічно плануємо виводити близько 20 продуктів, в 2018 році вивели 34 нові номенклатурні позиції, а це 17 брендів, в цьому році плануємо вивести 28 SKU та 18 міжнародних непатентованих назв. В минулому році ми прийняли стратегічне рішення, що будемо розвивати 2 портфеля, які у нас не були сильно розвинуті - це препарати для лікування астми та психіатрія", - сказав він.

За словами Костюка, компанія вивела на ринок проти-астматичний продукт "Фривэй комбі" і в цьому році планує розширити ці два напрямки, а також інші портфелі ліків.

"Що стосується портфелів, то найбільш сильні у нас протизастудні препарати, офтальмологія, кардіологія. Немає такого продукту, який би займав у частці наших продажів більше 5%. Я вважаю, що диверсифікація - це добре. Якщо щось трапилося, спрацювали сезонні фактори, виникли якісь проблеми з поставками субстанцій, то це не сильно впливає на наші результати", - зазначив він.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".