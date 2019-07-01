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01 липня 2019, понеділок, 10:16 245
Економіка 2019-07-01T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні запущений і працює без збоїв новий енергоринок, - оператор ринку

В Україні запущений і працює без збоїв новий енергоринок, - оператор ринку

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році. Результати перших торгів свідчать про успішний старт енергореформи. Таку думку висловив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов.

За його словами, протягом останніх двох діб перед запуском нової моделі оптового ринку е/е персонал "Оператора ринку", що відповідає за функціонування РДВ і внутрішньодобового ринку (ВДР), працював цілодобово, щоб забезпечити своєчасний початок операцій, які передбачає нова модель ринку е/е.

"Через некоректно подані заявки учасників ринку, які виставили завищені ціни, система не верифікувала ці дані. Тому станом на 1:00-2:00 години ночі Оператор ринку змушений був призупинити торги. Але до 2:00 ми спільно зі словацькими фахівцями знайшли рішення і вирішили дане питання. З 3:00 ночі безперебійно працює і "внутрішньодобовий ринок", - роз'яснив Євдокимов.

Як повідомлялося, з наміченим на 1 липня 2019 року запуском нової моделі ринку ринку ДП "Оператор ринку" провів перші конкурентні торги на РДВ: на платформі було продано 150,9 млн кВт*год за середньою ціною 1,594 грн за кВт-ч.

З запуском ринку також вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/великими споживачами, біржі – РДВ і внутрішньодобовий ринок (ВДР), а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням). РДВ – це основний біржовий сегмент нового ринку електроенергії, на якому відбувається продаж електроенергії для споживачів на щоденній основі.

Своєчасний запуск ринку є умовою надання Україні макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн.

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