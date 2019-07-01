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01 липня 2019, понеділок, 09:52 15
Політика 2019-07-01T11:30:03+03:00
Українські Новини
Саботаж з боку колишньої влади може призвести до розвалу країни, - Могильов

Саботаж з боку колишньої влади може призвести до розвалу країни, - Могильов

Анатолій Могильов. Скріншот відео.
Анатолій Могильов. Скріншот відео.

Процес звільнення українських полонених повинен проходити в тісній координації з держструктурами.

Про це заявив лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов у ток-шоу на телеканалі NewsOne, про це йдеться на сайті політсили. При цьому політик зазначив, що в День Конституції довелося визнати, що Україна втрачає ряд ознак державності.

"У держави відібрали монополію на силу… А першопричина цих подій – війна на Сході", – наголосив Анатолій Могильов, Міністр внутрішніх справ України в 2010-2011 роках.

Могильов розкритикував попередню владу за бездіяльність і непрофесіоналізм, які не дали змоги зупинити військовий конфлікт, і висловив думку, що нові політики повинні взяти на себе відповідальність та розробити план з припинення війни. "Якщо ми будемо продовжувати війну, то знову хтось буде брати полонених, хтось – їх звільняти, і в цих хвилях ми будемо ще довго бовтатися", – впевнений Могильов.

Він закликав відмовитися від звинувачень на адресу Президента, який лише місяць працює на посаді, і заявив, що в Україні спостерігається дикий саботаж у відношенні до діючого глави держави з боку уряду та парламенту, що мають 3% довіри. За словами лідера Партії "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ", цей бойкот показує, що рішення про перевибори ВР було ухвалено правильно і своєчасно.

"Необхідно прибирати залишки старої влади і консолідувати професіоналів, спільно займатися відновленням миру в країні та розвитком України", – підсумував Анатолій Могильов.

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