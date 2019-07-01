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01 липня 2019, понеділок, 08:00 161
Економіка 2019-07-01T08:30:02+03:00
Українські Новини
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25%

У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25%

ДП "Оператор ринку" провів перші конкурентні торги на ринку "на добу вперед" (РСВ). На платформі РСВ було продано 150.9 млн квтг за середньою ціною 159.4 коп за кВт-ч. Ціна на електроенергію ТЕС ДТЕК на ринку на добу вперед склала 156.9 коп, - повідомляється в офіційному релізі компанії.

"За результатами електронних торгів, проведених ДП "Оператор ринку" на ринку РСВ, компанія продала ДТЕК електроенергію своїх ТЕС за ціною 156,9 коп за кВт-ч. Фінальна ціна, яку заплатили споживачі за електроенергію, вироблену ТЕС ДТЕК, виявилася нижче середньозваженої ціни продажу електроенергії іншими виробниками на РСВ і значно нижче цінових обмежень, які встановив Регулятор для торгівлі на РСВ. Ці результати стали можливі завдяки відкритій конкуренції серед генеруючих компаній України", - інформує прес-служба ДТЕК.

Як повідомляв сайт "Наші гроші", у лютому 2019 року тариф ТЕС, що належать енергохолдингу Ріната Ахметова ДТЕК, становив 216,7 коп за кВт-ч. Таким чином, зниження ціни електроенергії, виробленої вугільними електростанціями ДТЕК, знизилася на 25%.

Ринок на добу вперед (РСВ) – це основний біржовий сегмент нового ринку електроенергії, на якому відбувається продаж електроенергії для споживачів на щоденній основі.

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який функціонує у відповідності зі стандартами ЄС, введений з 1 липня 2019, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". Своєчасний запуск ринку є умовою програми співпраці України з МВФ, згідно з якою країна отримає в цьому році 2,5 млрд доларів кредиту, а також надання макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро.

 

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