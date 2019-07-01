"Фармак" планує залучити в ЄБРР кредит 15 млн євро для розвитку виробництва

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує залучити у Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) кредит у розмірі близько 15 млн євро для розвитку виробництва.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Ми виплатили кредит ЄБРР, і зараз перебуваємо на етапі переговорів по залученню нового в розмірі близько 15 млн євро на 5 років. В тому числі і для фінансування нових виробничих потужностей, нового лабораторно-виробничого комплексу. У цьому році запланована реконструкція наших очисних споруд, багато інвестуємо в IT, в автоматизацію виробництва", - сказав він.

Костюк очікує, що протягом 1-2 місяців буде підписано фінальний договір, при цьому основні терміни та умови його вже узгоджені.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".