Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" планує інвестувати в будівництво нового лабораторно-виробничого комплексу 40 млн доларів.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Він (комплекс) буде складатися з 8 поверхів, в тому числі 3 поверхи паркування, вздовж вулиці Заводській на території заводу. У його будівництво ми інвестуємо близько 40 млн доларів з усім обладнанням, будівельними роботами, переміщенням. Це великий проект, ми плануємо запустити його 2021 році. Комплекс буде сучасний, ми співпрацюємо з одним дуже відомим українським дизайнером", - сказав він.

За словами Костюка, зараз триває тендер з вибору підрядника будівництва.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".