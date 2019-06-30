Зеленський йде по стопах Порошенка, відмовляючись від мирних переговорів, – Ляшенко

Президент України Володимир Зеленський йде по стопах свого попередника Петра Порошенка, відмовляючись від прямих переговорів про мир у країні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Гліб Ляшенко.

"Як не прикро казати, але це факт. Зеленський повторює мілітаристську риторику Порошенко, подібно до нього їздить на передову красуватися в касці і бронежилеті не за розміром (ймовірно, тому, в якому це робив Петро Олексійович). Зеленський все так само тягне Україну в НАТО і так само відмовляється прямо говорити про мир з усіма зацікавленими сторонами", – зазначив Ляшенко.

Він також нагадав, що Володимир Зеленський розкритикував повернення Віктором Медведчуком чотирьох військовополонених, хоча сам нічого не зробив у цьому напрямку.

"Крім того, Зеленський нічого не робить для звільнення військовополонених. А Віктор Медведчук робить, звільняє полонених і тим самим викликає у гаранта злобу, заздрість і роздратування. Уявіть на хвилиночку щасливе обличчя матері повернутого з полону українського військового з одного боку, а з іншого – незадоволену фізіономію верховного головнокомандувача Зе. Чесно кажучи, огидно це бачити", – заявив політолог.

За його словами, порушуючи всі свої передвиборчі обіцянки Зеленський фактично стає копією Порошенко.

"Володимир Зеленський порушує власні передвиборчі обіцянки, ігнорує запити українського суспільства, яке піднесло його в президентське крісло. Від Зеленського чекали миру, він обіцяв повернути військовополонених, він таврував Порошенку за те, що Петро Олексійович робить бізнес на війні. Тепер всім ясно, що це було передвиборчою технологією, а насправді Зеленський став копією Порошенко. Того самого Порошенка, якого він так нещадно і лицемірно критикував", – резюмував Ляшенко.