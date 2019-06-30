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30 червня 2019, неділя, 18:12 244
Економіка 2019-06-30T20:15:02+03:00
Українські Новини
Відбулися перші конкурентні торги на новому ринку електроенергії

Відбулися перші конкурентні торги на новому ринку електроенергії

ДП "Оператор ринку" провів перші торги на ринку на добу вперед. В об'єднаній енергосистемі України обсяг продажу електроенергії на 1 липня 2019 року склав 150895.100 МВт.ч, середньозважена ціна - 1594.188 грн/МВт.ч. З Бурштинського острову продано 9435.900 МВт.ч по 1776.029 грн/МВт.ч. Таким чином ціни закриття нижче встановлених граничних цін на період максимального навантаження. Про це повідомили в держпідприємстві.

Ринок на добу вперед – це основний біржовий сегмент нового ринку електроенергії, де відбувається продаж електроенергії, яка буде поставлена на наступний день.

На ринку на добу вперед на 9 місяців встановлено граничні ціни (prices cap) електроенергії. Вони були введені НКРЕКП для безпечного режиму відкриття ринку. Раніше Оператор ринку визначив ці ціни згідно з методикою, прийнятою НКРЕКП. Для електроенергії в період мінімального навантаження (з 00:00 до 08:00 і 23:00 по 24:00) гранична ціна становить 959,12 грн за МВт-год (без ПДВ), в період максимального навантаження (з 08:00 до 23:00) – 2048,23 грн за МВт (без ПДВ).

Нагадаємо, сьогодні пройшли торги для постачання електроенергії на 1 липня 2019 року, коли почне функціонувати новий ринок електроенергії у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), що було визначено Законом України "Про ринок електричної енергії", прийнятим у липні 2017 р.

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