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30 червня 2019, неділя, 17:06 271
Вибори 2019-06-30T18:00:01+03:00
Українські Новини
ЦВК підтвердили, що кандидат від "Слуги народу" Куницький дійсно перетинав кордон за іноземним паспортом

ЦВК підтвердили, що кандидат від "Слуги народу" Куницький дійсно перетинав кордон за іноземним паспортом

ЦВК отримала від компетентних державних органів документи, які свідчать про факт перетину українського кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в 169 окрузі в Харкові Олександром Куницьким з паспортом громадянина іноземної держави. Така інформація може бути підставою для скасування реєстрації кандидата, заявили в комісії.

Про це повідомила член ЦВК Ольга Желтова після засідання комісії, передає Newsone.

"У ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України (Олександром Куницьким, - ред.) державного кордону України за паспортом громадянина іншої держави. Ці відомості були надані ЦВК компетентними державними органами, і комісія має їх детально вивчити, оцінити усі обставини і після цього тільки буде надана їм оцінка", – заявила вона.

Як довго Центральна виборча комісія вивчатиме документи і коли ухвалить рішення щодо участі Олександра Куницького у виборчому процесі – не уточнюється. Натомість у ЦВК наголосили, що тільки-но комісії стануть відомі документальні підстави для втрати права бути обраним народним депутатом, то орган зобов'язаний скасувати реєстрацію кандидата.

"У ЦВК є абсолютно всі документи, вони зараз розглядуються. Тобто питання зараз у тому, щоб розглянути всі документи", – уточнив радник голови ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

Нагадаємо, харківський відеоблогер Олександр Куницький балотується у 169 окрузі Харкова від політичної партії "Слуга народу". Як відомо, раніше позафракційний народний депутат Олександр Денисенко повідомив, що Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону весною 2019 року. Крім того, за даними нардепа, кандидат від "Слуги народу" влітку 2015 року був депортований з території України через порушення прикордонного режиму.

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