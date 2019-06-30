ЦВК підтвердили, що кандидат від "Слуги народу" Куницький дійсно перетинав кордон за іноземним паспортом

ЦВК отримала від компетентних державних органів документи, які свідчать про факт перетину українського кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в 169 окрузі в Харкові Олександром Куницьким з паспортом громадянина іноземної держави. Така інформація може бути підставою для скасування реєстрації кандидата, заявили в комісії.

Про це повідомила член ЦВК Ольга Желтова після засідання комісії, передає Newsone.

"У ЦВК є факти, що підтверджують перетин громадянином України (Олександром Куницьким, - ред.) державного кордону України за паспортом громадянина іншої держави. Ці відомості були надані ЦВК компетентними державними органами, і комісія має їх детально вивчити, оцінити усі обставини і після цього тільки буде надана їм оцінка", – заявила вона.

Як довго Центральна виборча комісія вивчатиме документи і коли ухвалить рішення щодо участі Олександра Куницького у виборчому процесі – не уточнюється. Натомість у ЦВК наголосили, що тільки-но комісії стануть відомі документальні підстави для втрати права бути обраним народним депутатом, то орган зобов'язаний скасувати реєстрацію кандидата.

"У ЦВК є абсолютно всі документи, вони зараз розглядуються. Тобто питання зараз у тому, щоб розглянути всі документи", – уточнив радник голови ЦВК з медійних питань Олександр Остапа.

Нагадаємо, харківський відеоблогер Олександр Куницький балотується у 169 окрузі Харкова від політичної партії "Слуга народу". Як відомо, раніше позафракційний народний депутат Олександр Денисенко повідомив, що Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону весною 2019 року. Крім того, за даними нардепа, кандидат від "Слуги народу" влітку 2015 року був депортований з території України через порушення прикордонного режиму.