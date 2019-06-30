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30 червня 2019, неділя, 16:34 42
Події 2019-06-30T16:39:15+03:00
Українські Новини
Атракціон-батут з дітьми і дорослими здуло вітром у Кривому Розі

Атракціон-батут з дітьми і дорослими здуло вітром у Кривому Розі

Батут. Фото: pixabay
Батут. Фото: pixabay

7 осіб, в тому числі 5 дітей, травмовані в результаті нещасного випадку на атракціоні-батуті в мікрорайоні Східний-2 в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції в Кривому Розі.

Повідомляється, що дитячий надувний батут перекинувся через сильний порив вітру.

В результаті події 2 жінок госпіталізовано в другу міську лікарню, 5 дітей отримали забиття.

Проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, у Великобританії під дітьми здувся батут, 8 постраждалих.

Також у Харкові загинула 17-річна дівчина від удару струмом від батута. Власнику батута загрожувало 8 років в'язниці.

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