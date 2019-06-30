Атракціон-батут з дітьми і дорослими здуло вітром у Кривому Розі

7 осіб, в тому числі 5 дітей, травмовані в результаті нещасного випадку на атракціоні-батуті в мікрорайоні Східний-2 в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції в Кривому Розі.

Повідомляється, що дитячий надувний батут перекинувся через сильний порив вітру.

В результаті події 2 жінок госпіталізовано в другу міську лікарню, 5 дітей отримали забиття.

Проводиться перевірка.

Як повідомляли Українські Новини, у Великобританії під дітьми здувся батут, 8 постраждалих.

Також у Харкові загинула 17-річна дівчина від удару струмом від батута. Власнику батута загрожувало 8 років в'язниці.