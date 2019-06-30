9-річна дівчинка покінчила з собою під Херсоном

Поліція почала розслідувати самогубство дев'ятирічної дівчинки в Херсонській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Херсонської області, передають Українські Новини.\r\n"29 червня ввечері в "Єдиний центр "102" поліції Херсонській області надійшло повідомлення, що 9-річна дівчинка покінчила життя самогубством", - йдеться в повідомленні.\r\nПригода сталася в одному з населених пунктів Білозерського району.\r\nПоліцейські з'ясували, що близько 18:30 матір, прийшовши додому, виявила двері у ванну кімнату замкненими зсередини.\r\nУ повідомленні зазначено, що жінка покликала на допомогу чоловіка і вони разом вибили двері і побачили тіло дочки, що висить на дверній ручці.\r\nЗі слів керівника районної поліції Олександра Гайдука, зараз поліцейські опитують батьків, родичів і друзів загиблої, а\r\nтакож перевіряють наявність у дитини акаунтів в соціальних мережах.\r\nПопередня правова кваліфікація - п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою самогубство) Кримінального кодексу.\r\nВедеться слідство.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львівській області скоїв суїцид 10-класник: причини не розголошуються. Також у Дніпрі розбилася на смерть 15-річна "руферша", впавши з 11 поверху.\r\nРаніше в центрі Києва біля бізнес-центру знайшли тіло 15-річного підлітка.