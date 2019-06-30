9-річна дівчинка покінчила з собою під Херсоном

Поліція почала розслідувати самогубство дев'ятирічної дівчинки в Херсонській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Херсонської області, передають Українські Новини.

"29 червня ввечері в "Єдиний центр "102" поліції Херсонській області надійшло повідомлення, що 9-річна дівчинка покінчила життя самогубством", - йдеться в повідомленні.

Пригода сталася в одному з населених пунктів Білозерського району.

Поліцейські з'ясували, що близько 18:30 матір, прийшовши додому, виявила двері у ванну кімнату замкненими зсередини.

У повідомленні зазначено, що жінка покликала на допомогу чоловіка і вони разом вибили двері і побачили тіло дочки, що висить на дверній ручці.

Зі слів керівника районної поліції Олександра Гайдука, зараз поліцейські опитують батьків, родичів і друзів загиблої, а

також перевіряють наявність у дитини акаунтів в соціальних мережах.

Попередня правова кваліфікація - п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою самогубство) Кримінального кодексу.

Ведеться слідство.

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