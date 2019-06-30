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30 червня 2019, неділя, 12:35 9
Вибори 2019-06-30T13:45:01+03:00
Українські Новини
Парасюку суд не дозволив реєструватися кандидатом на виборах в парламент

Парасюку суд не дозволив реєструватися кандидатом на виборах в парламент

Касаційний суд у складі Верховного Суду залишив у силі відмову Центральної виборчої комісії (ЦВК) депутатові Верховної Ради Володимиру Парасюку (позафракційний) у реєстрації його кандидатом на дострокових виборах у парламент.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Знаєте, ми все зробили правильно, але суддям просто плювати на закон і справедливість. Вони чують тільки вказівки по телефону і давно не чують людей. Ніхто навіть не дивився матеріали справи", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що на Верховній Раді життя не зупиняється.

"Я і без депутатського мандата не дам їм спокійно жити. Я заспокоюся тільки тоді, коли ця клята система буде знищена, а всі ці продажні судді, прокурори і сбушники будуть сидіти у в'язниці", - зазначив він.

Він також звернувся до Президента Володимиру Зеленському зі словами: "Ви - новий Президент, якому люди довірилися. Якщо ви нічого не зміните, то ейфорія дуже швидко пройде. І все закінчиться. не почавшись".

Як повідомляли Українські новини, 23 червня ЦВК відмовилася реєструвати Володимира Парасюка кандидатом у народні депутати за порушення в оформленні пакету документів.

А ось раніше з'ясувалося, що у Парасюка немає власного житла та автомобіля.

Раніше поліція почала розслідувати побиття правоохоронця Парасюком в Апеляційному суді в Маріуполі Донецької області.

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