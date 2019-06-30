Сьогодні проходять вибори в 66 територіальних громадах

У неділю, 30 червня, проходять вибори в 66 об'єднаних територіальних громадах: депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних і міських голів.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передають Українські Новини.

"Сьогодні перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів у 66 об'єднаних територіальних громадах (7 міських, 14 селищних, 45 сільських ОТГ)", - повідомив він.

Вибори проводяться в таких областях: у Вінницькій області - в 5 ОТГ; Волинській області - в 1 ОТГ; Житомирській області - в 2 ОТГ; Запорізькій області - в 4 ОТГ; Івано-Франківській області - в 1 ОТГ; Київській області - в 5 ОТГ; Кіровоградській області - в 1 ОТГ; Луганській області - в 8 ОТГ; Миколаївській області - в 12 ОТГ; Одеській області - в 4 ОТГ; Полтавській області - в 1 ОТГ; Рівненській області - в 3 ОТГ; Сумській області - в 4 ОТГ; Харківській області - в 1 ОТГ; Херсонській області - в 2 ОТГ; Хмельницькій області - в 1 ОТГ; Черкаській області - в 3 ОТГ; Чернівецькій області - в 2 ОТГ, а також в Чернігівській області - в 6 ОТГ.

Також 30 червня проходять додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), які приєднуються до ОТГ - у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Мінрегіону, в Україні створено 874 ОТГ.

У середу, 26 червня, ЦВК зареєструвала виборчі списки 21 політичної партії і 3 171 кандидата в депутати Верховної Ради на вибори 21 липня.

У Цвк знову затвердять черговість партій у виборчому бюлетені.