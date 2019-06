На кордоні двох Корей зустрілися Трамп і Кім Чен Ин

Таким чином Трамп став першим в історії чинним главою американської держави, що потрапили на територію Північної Кореї. Під час зустрічі в демілітаризованій зоні, що відокремлює Південну Корею від КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив Трампа пройти на територію Північної Кореї. Трамп погодився зробити це і назвав пропозицію "великою честю".

Кім Чен Ин, в свою чергу, теж перетнув лінію, яка відокремлює КНДР від Південної Кореї, потрапивши на південнокорейську територію. Там обидва лідери продовжили спілкування.

