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30 червня 2019, неділя, 11:08 10
Політика світу 2019-06-30T13:30:02+03:00
Українські Новини
На кордоні двох Корей зустрілися Трамп і Кім Чен Ин

На кордоні двох Корей зустрілися Трамп і Кім Чен Ин

Президент США Дональд Трамп пройшов на територію КНДР на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, повідомляють американські і азіатські телеканали, що транслюють цю подію в прямому ефірі.

Таким чином Трамп став першим в історії чинним главою американської держави, що потрапили на територію Північної Кореї. Під час зустрічі в демілітаризованій зоні, що відокремлює Південну Корею від КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин запросив Трампа пройти на територію Північної Кореї. Трамп погодився зробити це і назвав пропозицію "великою честю".

Кім Чен Ин, в свою чергу, теж перетнув лінію, яка відокремлює КНДР від Південної Кореї, потрапивши на південнокорейську територію. Там обидва лідери продовжили спілкування.

Нагадаємо, Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї.

В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.

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