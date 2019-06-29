Daewoo виїхав на зустрічну смугу під Запоріжжям: чоловік і жінка загинули, 2-річна дівчинка в лікарні

2 людини загинули і 6 (у тому числі 2 дітей) ушпиталено в результаті зіткнення легкових автомобілів Daewoo Sens і Toyota Avensis на трасі "Харків - Сімферополь" 28 червня у Василівському районі Запорізької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Національної поліції в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, близько 11:10 біля села Кам'янське водій Daewoo виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Toyota.\r\nВ результаті 32-річний водій та його 28-річна пасажирка загинули на місці аварії, а дворічну дівчинку, яка перебувала в салоні, ушпиталено.\r\n\r\nТакож до лікарні доставили водія Toyota і його чотирьох пасажирів, у тому числі 14-річну дівчинку.\r\nДТП на трасі "Харків - Сімферополь". Фото: поліція Запорізької області\r\nВідкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть двох і більше осіб) Кримінального кодексу.