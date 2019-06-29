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29 червня 2019, субота, 19:58 16
Життя 2019-06-29T22:00:03+03:00
Українські Новини
Відео дня: Apple зняла в Києві стильну рекламу навушників AirPods

Відео дня: Apple зняла в Києві стильну рекламу навушників AirPods

В Apple показали нову рекламу бездротових навушників AirPods - Bounce, яку зняли в Києві. У її створенні також взяла участь українська продакшн-студія Radioaktive Film. Про це повідомляє Adweek.

Режисером відео виступає Оскар Хадсон, який знімав кліпи для Bonobo і Radiohead. Ідеєю і розробкою займалося агентство TBWA \ Media Arts Lab. Саундтреком до ролика стала пісня I Learnt Some Jazz Today - виконавця Tessellated з Ямайки.

Ролик знімали на вулицях Києва та в декораціях, побудованих в авіаційному ангарі України.

Раніше британська рок-група Bring Me The Horizon зняла свій перший за два роки кліп у Києві. Twenty One Pilots випустили кліпNico and the Niners, відзнятий в Києві.

Також Майлі Сайрус презентувала кліп, знятий в Києві на Дарницькому мосту.

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