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29 червня 2019, субота, 19:10 16
Силові структури 2019-06-29T22:00:03+03:00
Українські Новини
Фото дня: Бойовий фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів видовищні навчання в море

Фото дня: Бойовий фрегат "Гетьман Сагайдачний" провів видовищні навчання в море

На фрегаті провели навчання з подолання кораблем району з мінною небезпекою. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua
На фрегаті провели навчання з подолання кораблем району з мінною небезпекою. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

У суботу, 29 червня, екіпаж фрегата "Гетьман Сагайдачний" Військово-морських сил Збройних сил України провів бойові навчання в Чорному морі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Зокрема, екіпаж провів тренування по артилерійському бою з кораблем противника, відбиття нападу малорозмірних швидкісних плавзасобів, а також, спільно з авіацією ВМС ЗСУ, вчення щодо виявлення та знищення підводного човна в умовах активної протидії противника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на фрегаті провели навчання з подолання кораблем району з мінною небезпекою, відображенню засобів повітряного нападу противника і захисту на незахищеному рейді.

"За результатами виходу в море командування корабля позитивно оцінило дії екіпажу, особливо відзначивши високий рівень підготовки артилеристів, які здійснили повне накриття та знищення умовних цілей", - зазначили в Генштабі.

На фрегаті провели навчання з подолання кораблем району з мінною небезпекою. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.uaНа фрегаті провели навчання з подолання кораблем району з мінною небезпекою. Фото: www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляли Українські Новини, на Рівненському військовому полігоні пройшли видовищні артилерійські навчання з бойовою стрільбою. Також ВСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А". Крім того, у Дніпропетровській області на полігоні пройшли бойові навчання, під час яких гармаші особового складу 55 oabr Сухопутні війська ЗС виконували вправи з бойової стрільби.

Крім того, морські піхотинці і артилеристи успішно відстояли морське узбережжя від умовного противника. Раніше тактична авіація і протиповітряна оборона ВСУ провели видовищні навчання.

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