З початку року у водоймах України потонуло 600 осіб

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про 600 загиблих на водоймах з початку року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Наголошується, що понад півтисячі громадян втопилися у водоймах країни з початку року.

З початку червня кількість загиблих склало більше 300 осіб, у тому числі 42 дитини, 10 дітей вдалося врятувати.

В службі повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

Як повідомляли Українські Новини, торік за перший місяць літа через недостатній контроль батьків потонуло 12 дітей.

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