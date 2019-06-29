З початку року у водоймах України потонуло 600 осіб

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про 600 загиблих на водоймах з початку року.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\nНаголошується, що понад півтисячі громадян втопилися у водоймах країни з початку року.\r\nЗ початку червня кількість загиблих склало більше 300 осіб, у тому числі 42 дитини, 10 дітей вдалося врятувати.\r\nВ службі повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, торік за перший місяць літа через недостатній контроль батьків потонуло 12 дітей.\r\nТрагедія в Бердянську: в штормовому морі бабуся потонув, рятуючи онуків.\r\nПід Харковом дві маленькі сестри потонули в саморобному басейні.