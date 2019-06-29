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29 червня 2019, субота, 18:45 13
Події 2019-06-29T21:30:02+03:00
Українські Новини
З початку року у водоймах України потонуло 600 осіб

З початку року у водоймах України потонуло 600 осіб

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила про 600 загиблих на водоймах з початку року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Наголошується, що понад півтисячі громадян втопилися у водоймах країни з початку року.

З початку червня кількість загиблих склало більше 300 осіб, у тому числі 42 дитини, 10 дітей вдалося врятувати.

В службі повідомляють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

Як повідомляли Українські Новини, торік за перший місяць літа через недостатній контроль батьків потонуло 12 дітей.

Трагедія в Бердянську: в штормовому морі бабуся потонув, рятуючи онуків.

Під Харковом дві маленькі сестри потонули в саморобному басейні.

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