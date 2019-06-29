Дружина правителя Дубая втекла в Німеччину і прихопила $40 мільйонів, - ЗМІ

Дружина правителя Дубая Мохаммеда бін Рашида і однокровна сестра короля Йорданії принцеса Хая втекла разом з 40 мільйонами доларів. Про це повідомляє Daily Mail.

За деякими припущеннями Хая ховається в Німеччині разом зі своїми малолітніми дітьми. Там вона попросила притулку, відразу подавши на розлучення після прибуття.

За припущеннями ЗМІ, саме цей сімейний розрив викликав зміни клімату у відносинах Німеччини і ОАЕ. Повідомляється, що правитель Дубая виступав з вимогами до Берліну по поверненню назад всіх членів його сім'ї, однак європейська держава не видала їх.

У минулому році дочка шейха принцеса Латіфа намагалася втекти від батька і отримати політичний притулок у США. Дівчину спіймали, повернули в ОАЕ, де вона, за даними ЗМІ, перебуває в ув'язненні.

Перед втечею принцеса Латіфа записала кілька відеозвернень, в яких розповідала, що раніше вже провела 2 роки у в'язниці після невдалої спроби втечі. Її прихильники переконані, що дочка шейха накачують наркотиками і тримають в ув'язненні, щоб вона "не зганьбила батька".

Вони розраховують, що принцеса Хайя аль Хуссейн зможе розповісти про стан Латифы.

Як повідомляють Українські Новини, донька еміра Дубая і прем'єр-міністра ОАЕ шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума спробувала втекти на яхті з країни, але була спіймана.