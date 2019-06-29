Кандидата від "Слуги народу" Куницького раніше депортували з України як громадянина Ізраїлю

Кандидат у народні депутати України від партії "Слуга народу" по 169 округу Олександр Куницький, що має подвійне громадянство - Ізраїлю та України, в липні 2015 року був депортований з території України за порушення прикордонного режиму. До того ж Куницький багато разів перетинав російсько-український кордон саме за ізраїльським паспортом. Про це повідомив народний депутат Андрій Денисенко на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши фото ізраїльського паспорта Куницького з відповідними відмітками.

"У 169 виборчому окрузі Харкова від партії "Слуга народу" до Верховної Ради балотується житель Запоріжжя, якийсь Олександр Куницький, чия дивна активність давно потрапила в поле зору громадськості і блогерів. Це особа, крім українського, має ізраїльське громадянство, прямо порушує законодавство країни, вищий законодавчий орган якої вона балотується", - написав Денисенко.

За словами нардепа, сам Куницький, який став громадянином Ізраїлю за законом "Про повернення", спростовує цей факт.

Крім того, Куницький багато разів перетинав російсько-український кордон саме по ізраїльському, а не з українським паспортом.

Тільки в березні-квітні цього року, в розпал президентських виборів, через прикордонний перехід Гоптівка в Харківській області Куницький здійснив 8 переходів російсько-українського кордону, додав Денисенко.

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Кандидатка в Раду від "Слуги народу" тусовщиця Ірина Панченко голою фотографується.