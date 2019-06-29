Барабанщика гурту Guns' N' Roses поранили ножем у живіт

Колишній барабанщик американської рок-групи Guns' N' Roses Стівен Адлер був госпіталізований після того, як його поранили ножем у живіт. Про це повідомляє TMZ.

Невідомий подзвонив в службу порятунку з будинку музиканта в Лос-Анджелесі. Як повідомляють співробітники поліції, музиканту завдали ножове поранення в живіт. Медики повідомили, що отримана травма не загрожує життю Адлера. Існує також припущення, що барабанщик міг покалічити сам себе, оскільки довгий час він страждав від наркотичної залежності. Через це у 1990 році довелося залишити музичний колектив.

Стівен Адлер грав у групі Guns' N' Roses в роки її розквіту наприкінці 80-х - початку 90-х. Він брав участь у записі культового альбому "Appetite For Destruction", але був звільнений з колективу в 1990 році через надмірну пристрасть до наркотиків.

Влітку 2016 року він взяв участь у двох концертах разом з іншими учасниками Guns N' Roses - вокалістом Экслом Роузем, гітаристом Слешем і басистом Даффом МакКэганом. Але потім з-за проблем зі спиною був змушений поступитися своє місце за ударною установкою іншого музиканта. За даними журналу Forbes група Guns' N' Roses протягом останніх років незмінно входить у десятку найбільш високооплачуваних музикантів планети. За підсумками 2018 року їх доходи склали $71 млн.

Як повідомляли Українські Новини, 3 лютого помер відомий репер Децл.

В 2018 в США в день народження вбили репера Hollywood Play.

Тим часом у Британії посадили у в'язницю репера, який хвалився в кліпі зберіганням наркотиків.