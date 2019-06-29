У Києві в ресторані сталася бійка зі стріляниною: нападників затримали з наркотиками

В ніч на суботу, 29 червня, в Оболонському районі Києва група чоловіків влаштувала бійку в ресторані "Каспій", а одній людині вистрілили в ногу. Після цього п'ятеро нападників втекли на автомобілі Seat, а поліція ввела план "Сирена".

Підозрюваних затримали через кілька годин у Дніпровському районі. Про це повідомляє Інформатор.

Патрульні отримали орієнтування, що нападники поїхали з місця події на чорному Seat з литовськими номерами. Схожий за прикметами автомобіль поліцейські помітили на вулиці Андрія Малишка. Правоохоронці заблокували машину і затримали групу чоловіків кавказької зовнішності. У салоні також знаходилося дві дівчини, у яких патрульні виявили речовини, схожі на наркотики.

Стрілянина у Києві. фото: Інформатор.

Підозрюваних закували в наручники. За наявною інформацією, ці особи можуть бути причетні до ще кількох розбоїв, в тому числі на території Гідропарку. На адресу приїхали дві слідчо-оперативні групи. Вони вилучили пакетики з забороненими речовинами і оглянули автомобіль затриманих. Всі учасники інциденту доставлені у відділення поліції для подальшого розгляду.