Климпуш-Цинцадзе у травні отримала відрядні майже в три рази більше окладу

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за травень становила 46,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Климпуш-Цинцадзе в травні, становила 46 360 гривень, з них посадовий оклад - 9 373 гривні, надбавка за вислугу років - 1 126 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 972 гривні, індексація - 399 гривень, премія - 5 346 гривень, витрати - 22 138 гривень.

Сума утриманих податків склала 9 040 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Климпуш-Цинцадзе, склала 37 319 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Климпуш-Цинцадзе задекларувала 832 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Також Климпуш-Цинцадзе в 2018 здобула в подарунок від батьків будинок і 2 земділянки в Козині.