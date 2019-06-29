підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 червня 2019, субота, 08:21 8 Документ
Кабмін 2019-06-29T08:22:58+03:00
Українські Новини
Климпуш-Цинцадзе у травні отримала відрядні майже в три рази більше окладу

Климпуш-Цинцадзе у травні отримала відрядні майже в три рази більше окладу

Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за травень становила 46,4 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Климпуш-Цинцадзе в травні, становила 46 360 гривень, з них посадовий оклад - 9 373 гривні, надбавка за вислугу років - 1 126 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 7 972 гривні, індексація - 399 гривень, премія - 5 346 гривень, витрати - 22 138 гривень.

Сума утриманих податків склала 9 040 гривень.

Фактична сума коштів, отримана Климпуш-Цинцадзе, склала 37 319 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Климпуш-Цинцадзе задекларувала 832 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Також Климпуш-Цинцадзе в 2018 здобула в подарунок від батьків будинок і 2 земділянки в Козині.

Більше новин про: надбавки чиновникам до зарплат Іванна Климпуш-Цинцадзе

Архів
Новини
Климпуш-Цинцадзе у травні отримала відрядні майже в три рази більше окладу 08:21 Документ
30 мінімальних зарплат: Клімкін в травні заробив більше всіх міністрів 08:00 Документ
10 причин, щоб почати їсти малину 08:00
Маркарова за рахунок надбавок потроїла оклад за травень 06:40 Документ
Заступники Нищука подвоїли травневу зарплату за рахунок матеріальної допомоги 06:12 Документ
більше новин
На Київщині спалено 3 автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків 11:48
Путін і Трамп. Скріншот: The White House/Twitter
Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні 10:40
Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ 18:31
Підвищення пенсій можуть скасувати: експерти пояснили, чому треба змінювати пенсійний закон 10:14
Українці хочуть бачити прем'єром Бойка, Тимошенко або Гройсмана, - соцопитування 11:34
більше новин
Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми, – Шлапак 15:50
Українці хочуть бачити прем'єром Бойка, Тимошенко або Гройсмана, - соцопитування 11:34
Іво Бобул балотується у депутати Верховної Ради 12:30
Кандидат на посаду голови черкаської ОДА Шевченко в 2017 році купив квартиру в Росії 08:28
Партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію 12:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok