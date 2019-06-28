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28 червня 2019, пʼятниця, 20:23 231
Суспільство 2019-06-28T22:30:02+03:00
Українські Новини
Онищенко в четвертий раз вивів збірну України з конкуру на Олімпійські ігри

Онищенко в четвертий раз вивів збірну України з конкуру на Олімпійські ігри

Збірна України з конкуру здобула Кубок Нації в Будапешті і завоювала путівку на Олімпійські ігри.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Олександр Онищенко, пише Апостроф.

"Хочу привітати всіх українців з важливою подією. Україна виграла кубок нації в Будапешті. І посіла перше місце! Велика перемога", – повідомив Онищенко.

Він також підкреслив, що українці вже четвертий раз потрапляють на Олімпійські ігри в цьому виді спорту.

"Тим самим українська команда вчетверте виборола путівку на Олімпійські ігри, які в наступному році пройдуть в Токіо. До цього команда вже тричі виступала на Олімпійських іграх в Пекіні, Лондоні і в Ріо де Жанейро. Впевнений, що український міністр спорту дізнається про ці новини з мого посту", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, своє тимчасове перебування за межами України Олександр Онищенко пояснював для Центральної виборчої комісії саме участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, в підтвердження чого надав лист Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України".

За словами Онищенка, увесь цей час він формував і утримував національну команду, а також очолював Федерацію кінного спорту України.

На останніх літніх олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро Онищенко був відсутній, так як Міністерство молоді та спорту на чолі з міністром Ігорем Ждановим заборонило йому представляти національну збірну. На думку нардепа, це було пов'язано з політичними мотивами. Втім, це не завадило Онищенко продовжити приймати участь у змаганнях і підтримувати команду.

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