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28 червня 2019, пʼятниця, 19:41 10
Верховна Рада і партії 2019-06-28T20:15:01+03:00
Українські Новини
Льовочкіна розповіла президенту ПАРЄ, що вона проти демаршу української делегації

Льовочкіна розповіла президенту ПАРЄ, що вона проти демаршу української делегації

За результатами червневої сесії Парламентської асамблеї відбулася зустріч Президента ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є і народного депутата від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ, Першого заступника української делегації в ПАРЄ Юлії Льовочкіної. На зустрічі обговорювалися підтримка Президента ПАРЄ у встановленні миру на Донбасі, внутрішньополітична ситуація, що склалася напередодні парламентських виборів в Україні, а також події цього тижня на полях ПАРЄ.

Про це повідомила прес-служба народного депутата Юлії Льовочкіної, передає офіційний сайт платформи.

Коментуючи встановлення миру на Сході України, Юлія Льовочкіна зазначила, що інститут президентства ПАРЄ не можна недооцінювати. "Президент – значуща фігура, яка може і комунікують з главами держав і міністрами закордонних справ країн-членів Ради Європи. Я звернулася до Президента ПАРЄ з проханням про допомогу у встановленні миру, в поверненні заручників і політв'язнів. Ці питання були почуті, і я впевнена, що Президент ПАРЄ буде активним помічником України на міжнародних майданчиках", – сказала вона.

З демаршу української делегації у зв'язку з поверненням російської делегації в ПАРЄ, народний депутат повідомила, що Президент ПАРЄ, голови політичних груп і парламентарії розуміють, що такі дії української делегації пов'язані з тим, що в Україні відбувається виборчий процес і депутатам у гонитві за електоратом потрібно продемонструвати яскраві дії і події. "Я з такою позицією категорично не згодна. По-перше, вважаю, що це шкодить іміджу України на міжнародній арені і ніяк не допомагає у вирішенні складних питань та викликів, які стоять перед Україною. По-друге, риторика української делегації про "зраду Європи" образлива по відношенню до наших європейських колегх, які більшістю голосів прийняли рішення про те, що Асамблея – це майданчик для діалогу і для захисту прав людини", – підкреслила Юлія Льовочкіна.

"Вважаю неприйнятною ініціативу окремих українських парламентаріїв про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори, яке раніше було спрямовано в ПАРЄ для формування делегації спостерігачів. І тим більше неприйнятними є ініціативи з боку українських парламентарів про припинення участі української делегації в ПАРЄ у роботі Асамблеї в тій чи іншій формі", – наголосила народний депутат.

"Я послідовно завжди наполягала на тому, що Парламентська асамблея – це діалогова майданчик, який може і повинен бути використаний для досягнення наших цілей та інтересів. Сподіваюся, що наступне скликання парламенту і наступна українська делегація в ПАРЄ не буде займатися демаршами і перформансами, а сфокусується на плідній роботі з користю для України", – резюмувала Юлія Льовочкіна.

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