Льовочкіна розповіла президенту ПАРЄ, що вона проти демаршу української делегації

За результатами червневої сесії Парламентської асамблеї відбулася зустріч Президента ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є і народного депутата від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ, Першого заступника української делегації в ПАРЄ Юлії Льовочкіної. На зустрічі обговорювалися підтримка Президента ПАРЄ у встановленні миру на Донбасі, внутрішньополітична ситуація, що склалася напередодні парламентських виборів в Україні, а також події цього тижня на полях ПАРЄ.

Про це повідомила прес-служба народного депутата Юлії Льовочкіної, передає офіційний сайт платформи.

Коментуючи встановлення миру на Сході України, Юлія Льовочкіна зазначила, що інститут президентства ПАРЄ не можна недооцінювати. "Президент – значуща фігура, яка може і комунікують з главами держав і міністрами закордонних справ країн-членів Ради Європи. Я звернулася до Президента ПАРЄ з проханням про допомогу у встановленні миру, в поверненні заручників і політв'язнів. Ці питання були почуті, і я впевнена, що Президент ПАРЄ буде активним помічником України на міжнародних майданчиках", – сказала вона.

З демаршу української делегації у зв'язку з поверненням російської делегації в ПАРЄ, народний депутат повідомила, що Президент ПАРЄ, голови політичних груп і парламентарії розуміють, що такі дії української делегації пов'язані з тим, що в Україні відбувається виборчий процес і депутатам у гонитві за електоратом потрібно продемонструвати яскраві дії і події. "Я з такою позицією категорично не згодна. По-перше, вважаю, що це шкодить іміджу України на міжнародній арені і ніяк не допомагає у вирішенні складних питань та викликів, які стоять перед Україною. По-друге, риторика української делегації про "зраду Європи" образлива по відношенню до наших європейських колегх, які більшістю голосів прийняли рішення про те, що Асамблея – це майданчик для діалогу і для захисту прав людини", – підкреслила Юлія Льовочкіна.

"Вважаю неприйнятною ініціативу окремих українських парламентаріїв про відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори, яке раніше було спрямовано в ПАРЄ для формування делегації спостерігачів. І тим більше неприйнятними є ініціативи з боку українських парламентарів про припинення участі української делегації в ПАРЄ у роботі Асамблеї в тій чи іншій формі", – наголосила народний депутат.

"Я послідовно завжди наполягала на тому, що Парламентська асамблея – це діалогова майданчик, який може і повинен бути використаний для досягнення наших цілей та інтересів. Сподіваюся, що наступне скликання парламенту і наступна українська делегація в ПАРЄ не буде займатися демаршами і перформансами, а сфокусується на плідній роботі з користю для України", – резюмувала Юлія Льовочкіна.