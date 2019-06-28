Бойко в Лубнах розповів, як домовився з Росією знизити ціну на газ

28 червня в Лубнах (Полтавська обл.) відбулася зустріч місцевих мешканців із засновником ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Юрієм Бойком. На зустрічі були присутні люди різного віку, але всіх хвилюють однакові питання: несправедливі тарифи на комунальні послуги, низькі заробітні плати та пенсії, війна на сході України. Ветерани війни в Афганістані та ліквідатори аварії на ЧАЕС прийшли з підтримкою та з надією на допомогу у відновленні їхніх пенсій та пільг, адже знають, що Юрій Бойко єдиний, хто відстоює їхні права.

Як повідомляє офіційний сайт партії, засновник ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ розповів, як можна зменшити тарифи вдвічі, і що для цього вже робиться.

"Комунальні тарифи стали справжнім зашморгом на шиї людей. Люди змушені економити на всьому, вони просто доведені до відчаю. Ми не випадково їздили до Росії, щоб домовитися про прямі контракти на газ. Це буде газ дешевший, ніж той, що зараз. Внаслідок нашої домовленості його вартість буде максимум 3800 грн, а не 8 тис., як сьогодні, причому для всіх — для населення, для комунальних підприємств, для промисловості. Тож відповідним чином знизяться ціни на всі товари, де газ є необхідною складовою. Бо вона є в усьому: хлібі, цукрі, в усіх товарах, які використовують люди у повсякденному житті. Ну і, звичайно ж, у комунальних тарифах", – пояснив Юрій Бойко.

Говорячи про позицію політсили щодо досягнення миру в Донбасі, він зазначив, що потрібно переходити до прямих переговорів. "Ми йдемо на вибори для того, щоб принести в країну мир. Ми з самого початку виступали за прямі переговори з усіма сторонами конфлікту, щоб політичним шляхом досягти миру. Тому що воєнного шляху для миру немає. І час показав, що ми були праві. І перший крок до миру вже зроблено – перші четверо полонених зараз повертаються додому. Це тільки початок. Ми будемо не тільки розмовляти і розповідати, що ми хочемо зробити, а реально робити дієві речі: повертати наших полонених, завершувати війну, повертати території, а головне людей в Україну. Це наша головна мета, з якою ми йдемо на вибори. І я маю велику надію, що ви підтримаєте нас у її досягненні", – сказав Юрій Бойко.

Представляючи кандидата від партії, який йде по 148-му виборчому округу, він, зокрема, відзначив його чесність і відповідальність.

"Євгеній Жадан весь цей час, всі 5 років він був разом з нами і жодного разу не скривдив, не пішов до іншої політичної сили, як це було модно, бігати по різних партіях. Він вистояв, витримав весь той тиск, який був на наших кандидатів і депутатів, наших представників за останні роки. Я йому вірю, і вірю, що він і надалі буде відстоювати ваші інтереси, інтереси жителів Лубен, інтереси свого регіону, і буде робити так, щоб вам жилось краще. Сподіваюсь, що ви надасте йому підтримку на цих виборах і він стане депутатом Верховної Ради від нашої політичної сили", – сказав Юрій Бойко.

Він підкреслив, що ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ йде на вибори, щоб домогтися миру, щоб люди були заможними, а не бідували як зараз.

"От з цим ми йдемо на вибори, за це ми будемо боротися, і я впевнений, що ми це виконаємо, тому що цього потребують люди", – резюмував Юрій Бойко.