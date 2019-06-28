У День Конституції віруючі УПЦ звернулися до гаранта Конституції

В День Конституції віруючі Української Православної Церкви з села Мирове Тернопільської області звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням захистити їх гарантовані Основним законом права.

Відповідне відео викладене на Youtube каналі "Правблог".

"Громади Української Православної Церкви сіл Кордишев і Мирове звертаються з проханням до пана Президента про те, щоб закон був для всіх однаковий, щоб люди могли спокійно зайти в храм помолитися, щоб могли провести Богослужіння", - підкреслив священик.

За його словами, з березня люди моляться у звичайних будинках, які стали тимчасовим притулком для здійснення Богослужінь і потреб, яких потребують члени громад УПЦ.

"Зараз наше місце для Богослужінь знаходиться в гаражі. Але молитва з'єднує людей з Богом і вони просять у Бога захисту. А також звертаються до Президента з проханням, щоб він законно захистив права їх вільного віросповідання", - резюмував клірик УПЦ.