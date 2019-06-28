У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ

У кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство - України та Ізраїлю.\r\nПро це йдеться в сюжеті "5 каналу".\r\nТак, по 169-му одномандатному виборчому округу в місті Харків від партії "Слуга народу" буде балотуватися блогер з ізраїльським громадянством Олександр Куницький (Zpsanek). Чоловік не проживає в Харкові.\r\nПро наявність у Куницького громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".\r\nУправління з питань населення і міграції держави Ізраїль видало довідку про те, що останньою адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович: 3229721 р. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.\r\nСам Олександр Куницький наявність громадянства Ізраїлю спростовує.\r\nВ сюжеті "5 каналу" відзначається, що сам блогер ще до початку виборчої кампанії "продемонстрував своє громадянство Ізраїлю, перебуваючи там тривалий час, про що свідчать матеріали, опубліковані в його відеоблозі".\r\nТак, на одному з відео Олександр сперечається з поліцейським і називає своє місце проживання в Ізраїлі в місті Хайфа.\r\nКрім того, є ще один прецедент, який вказує на ізраїльське громадянство Олександра Куницького - він нібито вимагав перекладача з української мови на рідну іврит. У 2018 році в Борисполі Київської автотрасі відеоблогер, спілкуючись з поліцією, звинуватив правоохоронців у незаконному блокуванні його авто.\r\n