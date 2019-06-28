У кандидата в нардепи від "Слуги народу" Куницького виявилося подвійне громадянство, - ЗМІ

У кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького виявилося подвійне громадянство - України та Ізраїлю.

Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Так, по 169-му одномандатному виборчому округу в місті Харків від партії "Слуга народу" буде балотуватися блогер з ізраїльським громадянством Олександр Куницький (Zpsanek). Чоловік не проживає в Харкові.

Про наявність у Куницького громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".

Управління з питань населення і міграції держави Ізраїль видало довідку про те, що останньою адресою, за якою був зареєстрований Куницький Олександр Олегович: 3229721 р. Хайфа, вул. га-Тихон, 7, 2.

Сам Олександр Куницький наявність громадянства Ізраїлю спростовує.

В сюжеті "5 каналу" відзначається, що сам блогер ще до початку виборчої кампанії "продемонстрував своє громадянство Ізраїлю, перебуваючи там тривалий час, про що свідчать матеріали, опубліковані в його відеоблозі".

Так, на одному з відео Олександр сперечається з поліцейським і називає своє місце проживання в Ізраїлі в місті Хайфа.

Крім того, є ще один прецедент, який вказує на ізраїльське громадянство Олександра Куницького - він нібито вимагав перекладача з української мови на рідну іврит. У 2018 році в Борисполі Київської автотрасі відеоблогер, спілкуючись з поліцією, звинуватив правоохоронців у незаконному блокуванні його авто.