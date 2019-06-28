Насалик чекає топ-менеджера "Нафтогазу" на "бій" в прямому ефірі

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик викликав керівника газового інтегрованого бізнесу компанії "Нафтогаз України" Андрія Фаворова зустрітися 1 липня о 19.00 у прямому ефірі телеканалу ZIK і в інтелектуальному бою обговорити проблеми української газової галузі.

Про це Насалик написав на своїй сторінці в Facebook у відповідь на відмову Фаворова від участі з ним у боях без правил (ММА).

"Отже, якщо бою не буде, я готовий зустрітися з вами на публічному майданчику для обговорення болючих проблем української газової галузі, - написав міністр. - Чекаю вас в понеділок о 19.00 на телеканалі ZIK. Приходьте, буде цікаво! І корисно".

Він також зазначив, що не здивований відмовою Фаворова від участі в бої ММА, "так як ММА – це для справжніх чоловіків, для сильних духом і тілом", але здивований його "обізнаністю як учасника конкурсу на ліцензії на умовах УРП його результатів". "Мені, наприклад як голові Міжвідомчої комісії вони ще не відомі, – підкреслив Насалик. - Так, може, це вже справа НАБУ або ДБР? Нехай вони поцікавляться, звідки у вас дані про переможців і переможених на цих конкурсах?

Нагадаємо, конфлікт між Насаликом і Фаворовым почався після інтервью міністра виданню "Главком", в якому він звинуватив державну газовидобувну компанію "Укргазвидобування" у зриві планів по підвищенню видобутку газу.

"Всі запаси передавалися в державну компанію "Укргазвидобування", яка з 2016-го і до 2020 року повинна була наростити видобуток газу з 14,5 млрд м3 до 20 млрд (згідно Стратегії 20/20). Але вони просто утилізували близько 40 млрд грн, не отримавши ніякого результату", – сказав Насалик.

Відповідаючи на запитання про колишнього директора "Укргазвидобування" Олега Прохоренка, міністр сказав: "Чесно кажучи, я б набив йому морду".

Фаворов заступився за свого попередника, викликавши Насалика на бій у проекті "Бокс білих комірців". Міністр у відповідь заявив, що "білі комірці" - для інституту благородних дівиць", і викликав опонента на бій без правил. Від участі в бою без правил Фаворов відмовився, заявивши при цьому, що "бої без правил – це коли очолювана Вами міжвідомча комісія ставить під сумнів результати відкритого конкурсу на ліцензії на умовах УРП і перемогу в ньому державної компанії". (за інформацією Міненерго, комісія ще не завершила свою роботу, тому результатів конкурсу ще немає – ред.)