Грановський повідомив про "чорну" кампанію проти себе, - ЗМІ

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується на позачергових виборах у Раду як мажоритарний кандидат, заявив про фейкову кампанію, яку почали проти нього в Харкові.

"Сьогоднішній ранок почався з чергової, у деякому сенсі дешевої і червивої новини про те, що мій виборчий штаб у Харкові очолив психічно неврівноважений і абсолютно непотрібний для суспільства організм, ім'я якого в паспорті вказано як Всеволод Філімоненко. Це саме тіло одночасно зареєструвало себе кандидатом у народні депутати України у 211-му виборчому окрузі в Києві. Поза всяким сумнівом, ні перше, ні друге завдання не стоять перед цим шматком оплаченого калу. Єдина мета, яку переслідує ця субстанція, – створити так звану істерику навколо якогось, найімовірніше, рейтингового кандидата в Києві і тут, у Харкові, навколо мене", – написав політик у Facebook, передає видання Гордон.

Він нагадав, що Філімоненко відомий скандалом і бійкою з керівником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.

"Остання новина, яку глядачі ТБ й оглядачі в інтернеті були змушені споглядати, – штучно створений конфлікт із Віталієм Шабуніним, під час якого Всевка міцно дістав по зубах (у прямому сенсі) від Віталія. Тоді я публічно підтримав Віталія. Так вважаю і сьогодні. У той час хтось "зарядив" мужчинку й воно за гроші почало переслідувати дівчину (колегу Віталія) і всіляко з неї знущатися. У відповідь на хльосткий удар у щелепу воно дістало газовий балончик і пшикнуло Віталію в обличчя. Пізніше в тіла медики виявили якісь фейкові травми на тому місці, де у нормальних людей розташована голова", – зазначив Грановський.

Нардеп опублікував скріншот ролика, на якому Філімоненко стоїть на тлі банера із прізвищем Грановського.

"Цинізм ситуації ще й у тому, що для того, щоб зняти цей фейковий відеоролик, воно запросило пенсіонерів (звісно, заплативши цим людям гроші), які, як глядачі в цирку, судомно кричали гучне "ура", надихнувшись гаслами хлопчика. На тлі черв'ячка – символіка "Фонд Олександра Грановського". Напевно, не випадково. Відеоролик, опублікований тут, у Facebook, хтось оплатив і поширює на правах реклами. Інакше кажучи, це диво в пір'ї, звісно, не має стосунку ні до мене, ні до фонду, ні до моєї кампанії. Цю людину природа створила помилково. Вірю, що українське правосуддя цю помилку коли-небудь доправить у заслужене ув'язнення", – резюмував він.



