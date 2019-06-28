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28 червня 2019, пʼятниця, 11:48 332
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Українські Новини
Реформи, які порушують конституційні права українців, треба змінювати, - кандидат у депутати Березкін

Реформи, які порушують конституційні права українців, треба змінювати, - кандидат у депутати Березкін

Станіслав Березкін. Фото: прес-служба
Станіслав Березкін. Фото: прес-служба

Реформи, здійснені протягом останніх років в освіті та охороні здоров’я, потребують перезавантаження, адже порушують базові конституційні права українців. 

Таку думку висловлює у своєму блозі на ЦЕНЗОР.НЕТ Станіслав Березкін, кандидат у депутати по одномандатному виборчому округу №100.

"Результатом медичної реформи Уляни Супрун стало обмеження права значної частини сільського населення на охорону здоров’я. А бездумна і нелогічна політика Міносвіти щодо закриття малокомплектних шкіл позбавила школярів із віддалених сільських громад вільного доступу до здобуття знань. Особисто моя думка – реформи були провальними й викликали такий консолідований опір населення, тому що розроблялися й реалізовувалися не для людей, а задля звітності перед західними фінансовими донорами. А у творчому колективі ідеологів та авторів цих реформ не було тих, хто справді знає, чим живуть пересічні українци та які у них потреби", - пише у своєму блозі Березкін.

Кандидат у депутати переконаний, що щоб отримати доступ до фінансових потоків з-за кордону, можновладці ладні були піти на все, навіть нехтуючи правами власного народу.

А між тим, думку єдиних близьких до народу контактерів – депутатів, яким українці делегували повноваження захищати свої інтереси - навіть не запитали. Їх просто усунули від можливості бодай щось зробити чи принаймні порекомендувати.

Окрім цього, пише Березкін, на селі фактично знищено інфраструктуру. Немає доріг, через що перевізники відмовляються обслуговувати сільські маршрути.

Вирішенням проблеми, на його думку, могла би стати анонсована Міністерством інфраструктури децентралізація місцевих доріг, створення Державного дорожнього фонду і об’єднання територіальних громад.

"Об’єднання громад – справа вдала та потрібна, однак методи та темпи, якими децентралізація реалізовується, девальвує саму її ідею. Невдовзі відбудуться вибори до місцевих рад, тож маю надію, що на посадах керівників опиняться добрі господарники, досвідчені управлінці, разом з якими ми зможемо нарешті здійснити якісні зміни на місцях", - вважає Березкін.

Кандидат у депутати також висловив думку про те, що реформи, котрі було фактично нав’язано українцям силою, однозначно необхідно змінювати. І цього разу робити це потрібно, дослухаючись до думки населення. Розробка реформ – не у компетенції депутатів-мажоритарників, проте вони можуть і зобов’язані вказувати реформаторам на те, що саме потребує змін.

"Якщо в Україні до сьогодні не втілено систему відкритих списків, мажоритарка залишається єдиною можливістю для  збереження комунікації між виборцем та владою. Вірю - це головне", - підсумував Станіслав Березкін.

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