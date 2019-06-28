Зеленський може повторити долю Ющенка, - український ведучий розкритикував кадрову політику президента

Ставка цьогорічної парламентської кампанії партії "Слуга народу" зроблена не на розкрутку кожного конкретного кандидата, а на розкрутку бренда політичної сили в цілому.

Таку думку висловив ведучий телеканалу Еспресо TV Сергій Руденко у своєму пості у соціальній мережі Facebook.

За його словами, в цьому одночасно і сильна, і слабка сторона партії. Сильна, бо економляться ресурси, але слабка - це колосальна вразливість партії. Адже, за великим рахунком, пише Руденко, на сьогодні команда Зеленського - це повітряна кулька, яка може бути проткнута в будь-який момент невдалими діями оточення президента.

З одного боку для творців партії це зручно. Вони вкладаються у розкрутку бренду і отримують і дивіденди. У той же час, попри очевидні плюси, є й один очевидний мінус - величезна вразливість партії. "Кілька незграбних кадрових рухів - і все, репутація усієї партії - коту під хвіст", - пише він.

Варто згадати історію третього Президента України Віктора Ющенка. 17 років тому, під час парламентської виборчої кампанії, команда "помаранчевого президента" чи не вперше в сучасній історії продемонструвала, як бренд "Наша Україна" розкручував у мажоритарних округах кандидатів без політичного бекграунду. Приналежність до команди Ющенка було значним і серйозним бонусом у боротьбі із опонентами.

Вже зараз складається враження, що оточення Володимира Зеленського робить все, щоб цей сценарій повторився. Візьмемо, наприклад, призначення голів ОДА, які зараз готуються з подачі Адміністрації Президента. Це як раз той шип, що може пробити велику зелену кульку, вважає Руденко.

Так, 26 червня Кабінет міністрів за поданням із АП вже погодив для призначення 8 голів обласних державних адміністрацій, двоє із яких нічого, окрім обурення, не викликають.

Візьмемо, наприклад, Одесу. Претендент на голову ОДА - "бог" металобрухту Андрій Андрейчиков. Так, журналістка Наталія Седлецька повідомляла про можливі зв’язки Андрейчикова із сепаратистами через закритий клуб мисливців "Мисливець 2007", де кандидат на голову ОДА, значиться у засновниках.

Крім нього, там засвітився також такий собі Дмитро Череп, який в 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку", в якій повинен був отримати керівну посаду. Для цього він звозив бойовиків з "Л/ДНР". За це його засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством.

Ще один член клубу Сергій Кушнір - очолює Одеський центр агресивно налаштованої проросійської партії "Родіна", головою якої до сих пір залишається Росію одіозний політик Ігор Марков, який втік у Росію.

"От, цікаво, знає про це СБУ чи ні? Чи попереджала Зеленського спецслужба про минуле цього кандидата?", - риторично питає Руденко.

Через це призначення в Одесі відбулася акція протесту проти Андрейчикова. Кілька десятків людей зібралися біля будівлі Одеської ОДА. Мітингувальники виступили з гаслом "Ні "хлопчикові" Маркова".

Ще більш показовою є історія з призначенням луганського губернатора. Там на посаду голови області, де відбуваються бойові дії, призначають людину, яка не тільки не користується довірою місцевої громади, а ще й помічена в антиукраїнських діях. Мова йде про Віталія Комарницького, який має минуле в Партії Регіонів і ще кілька років тому для нього цілком природно виглядав союз України, Білорусі і Росії.

"Колишніх "регіоналів" не буває. Можна нескінченно рвати на собі вишиванку й божитися в любові до Україні, але "ригівське нутро" все одно випирає назовні. І дуже погано, коли це нутро підтримується командою нового президента Володимира Зеленського", - пише Руденко в іншому пості.

Наприклад, 2 березня 2014 року Луганська облрада ухвалила рішення "Про політичну ситуацію в Україні та заходи щодо її стабілізації", згідно з яким центральні органи виконавчої влади, які сформували парламент, були визнані нелегітимними і був заклик звернутися до Російської Федерації за допомогою. За це рішення депутатська фракція Партії регіонів у Луганській раді, в яку входив і Комарницький, одноголосно проголосувала.

Потім була окупація. 26 грудня 2014 року, за даними медіа TheBabel, на сайті "МВС ЛНР" з'явився матеріал про Комарницького. У ньому бойовики стверджували, що він в період бойових дій "позиціонував себе прихильником молодої Луганської народної республіки", але у вересні, скориставшись військовою блокадою Луганська, "під прикриттям представників МВС України просочився" до Сєвєродонецька.

Виникає подив від бажання новообраного президента продавити ці кандидатури за будь-яку ціну.

Свого часу Володимир Зеленський продавив дострокові парламентські вибори. Але це відповідало суспільним очікуванням. Ейфорія від перемоги Зеленського, за його словами, швидко минає. "Дуже скоро доведеться відповідати. І не лише за свої дії, а й за дії тих, кого він привів на посади. В тому числі - і у регіонах. Кадровий голод у Зе неминуче призведе до помилок. Вірніше, ці помилки команда Зеленського вже зробила", - вважає Руденко.

Наразі історія з призначеннями обурило суспільство і викликала величезний негативний резонанс. Продавлюючи сумнівні кадрові призначення президент сильно ризикує повторити долю Віктора Ющенка.