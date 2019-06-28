Анатолій Могильов запропонував створити Міжпарламентську комісію з питань Донбасу

Лідер партії "Незалежність" Анатолій Могильов вважає, що для врегулювання військового конфлікту на Донбасі необхідно створити міжпарламентську комісію - відразу після позачергових виборів до Верховної Ради. Про це політик заявив 26 червня 2019 року в Полтаві відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, саме парламент повинен взяти на себе вирішення цього питання, оскільки Україна - парламентсько-президентська республіка.

"Треба створювати спеціальну комісію Ради з припинення вогню на Донбасі, і аналогічну комісію - в парламентах країн-партнерів. А потім вийти на рівень міжпарламентської комісії і спільно вирішувати питання, як вийти з конфлікту на сході України, із залученням усіх сторін цього протистояння" , - підкреслив лідер партії "Незалежність".

У зв'язку з цим він назвав деструктивною кроком вихід української депутації з ПАРЄ, оскільки Парламентська Асамблея Ради Європи являє собою майданчик для об'єднання європейських парламентаріїв, який можна ефективно використовувати для пошуку рішень проблеми Донбасу.

Анатолій Могильов висловив жаль, що колишня влада не запропонувала жодних реальних шляхів мирного припинення війни на сході України.

На думку політика, Мінська група і "нормандський формат" працюють не зовсім ефективно, оскільки українські представники беруть участь в роботі ТКГ, але не приймають конкретних рішень.

"П'ять років йдуть тільки дискусії, а конфлікт не вирішується. А раз так, то він комусь вигідний, і це найстрашніше. З огляду на резонансні скандали навколо Укроборонпрому, де фігурували величезні гроші, ця війна приносить прибуток. І вигідно, щоб вона тривала . Тому необхідно жорстке політичне рішення ", - підкреслив екс-глава МВС.

Він також порадив українцям оцінити дії партій війни, які зараз балотуються до ВР під іншими вивісками, і голосувати за тих, хто реально здатний відновити мир і навести порядок в країні.