Кістіон у травні потроїв свій оклад завдяки премії і надбавкам

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона за травень становить 44 тис. гривень.\r\nПро це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Кістіону в травні, становить 44 018 гривень, з них посадовий оклад - 16 150 гривень, надбавка за вислугу років - 4 845 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13 728 гривень, премія - 6 299 гривень, індексація - 690 гривень.\r\nСума утриманих податків становить 8 584 гривні.\r\nФактична сума коштів, одержана Кістіоном, становить 35 435 гривень.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр задекларував земділянки дружини і понад 700 тис. гривень доходів у 2018 і отримав надбавку в 14 450 гривень за "інтенсивність праці".\r\nКрім того, Кістіон потроїв березневий оклад за рахунок надбавок і преміальних.\r\nРаніше Кістіон отримав відпускні в 2,5 рази більше окладу в лютому.