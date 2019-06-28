Кістіон у травні потроїв свій оклад завдяки премії і надбавкам

Заробітна плата віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона за травень становить 44 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кістіону в травні, становить 44 018 гривень, з них посадовий оклад - 16 150 гривень, надбавка за вислугу років - 4 845 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 13 728 гривень, премія - 6 299 гривень, індексація - 690 гривень.

Сума утриманих податків становить 8 584 гривні.

Фактична сума коштів, одержана Кістіоном, становить 35 435 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, віце-прем'єр задекларував земділянки дружини і понад 700 тис. гривень доходів у 2018 і отримав надбавку в 14 450 гривень за "інтенсивність праці".

Крім того, Кістіон потроїв березневий оклад за рахунок надбавок і преміальних.

Раніше Кістіон отримав відпускні в 2,5 рази більше окладу в лютому.