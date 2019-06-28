МВС заплатило €57 млн за чотири беушних вертольоти з Франції

Міністерство внутрішніх справ заплатило 57 млн євро за поставку перших 4 вживаних вертольотів Н225 компанії Airbus Helicopters з Франції, за які раніше МВС заплатило €35,6 млн авансу.\r\nПро це йдеться у відповіді МВС на запит Українських Новин.\r\nНаголошується, що міністерство уповноважило державне підприємство "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-Авіа" на виконання контракту з Airbus Helicopters про постачання вертольотів.\r\nЗагальна сума контракту на постачання вертольотів становить 554,29 млн євро.\r\nЗокрема, вартість поставки 21 вертольота Н225 становить 274,35 млн євро.\r\nВертольоти планується поставити в період 2018-2022 років.\r\nСтаном на 27 червня в Україну доставлені 4 вертольоти Н225, до кінця поточного року планується поставити ще 3.\r\n"Одночасно інформуємо, що ДП" УАТП "Хорів-Авіа" на сьогоднішній день сплачено на користь Airbus Helicopters SAS 55,43 млн євро, що становить 10% авансового внеску за вертольоти, інші товари і послуги для реалізації державного інвестиційного проекту згідно з умовами міжнародної угоди, а також 5% залишкового платежу за фактично поставлені товари (послуги) у сумі 2,04 млн євро", - сказано у відповіді.\r\nЗазначається, що оплата за вертольоти і супутні послуги здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на поточний рік на утримання установ і організацій МВС, у розмірі 10% авансового внеску від суми контракту і 5% залишкового платежу за фактом поставки товарів (послуг), а також за рахунок залучених кредитних коштів у розмірі 85%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Норвегія відмовилася від вертольотів Airbus Helicopters після аварії, а Аваков вирішив їх купити.\r\nВ липні 2018 року Кабмін і французька компанія Airbus Helicopters підписали контракт на поставку 55 вертольотів для потреб МВС.\r\nУ червні 2018 року Верховна Рада ратифікувала угоду з Францією про притягнення €475 млн кредиту для закупівлі вертольотів.\r\nЗа даними МВС, загальна сума угоди становить 551 млн євро, кошти будуть надані під 4,25% річних від Державного казначейства Франції та консорціуму французьких банків, всі вертольоти будуть поставлені протягом 3,5 років.\r\nЗгідно з угодою, в Україну надійдуть 21 б\/у вертоліт Н225, 10 вертольотів Н145 і 24 вертольоти Н125.