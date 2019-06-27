Льовочкіна заявила, що Україні варто використовувати ПАРЄ для діалогу про мир на Донбасі

Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи про відновлення прав делегації Російської Федерації - цілком очікуваний крок. Про це заявила народний депутат від Опозиційною платформи - "За життя" і перша заступниця української делегації в ПАРЄ Юлія Льовочкіна, повідомляє сайт платформи.

За її словами, в результаті дискусій прихильників збереження діалогу - тих, хто прагне припинити конфлікт, відновити співпрацю і забезпечити мир, безпеку і захист прав людини, виявилося на порядок більше. За відповідне рішення проголосувало 118 парламентарів.

"Рішення парламентаріїв Асамблеї - це дипломатичний сигнал для нової української влади. Тактика ультиматумів, радикальних закликів і ухилення від переговорів не спрацює. Спроба продовжити без змін політичну лінію попередників щодо врегулювання конфлікту на Донбасі стане помилкою. Це призведе тільки до погіршення відносин України з країнами Європи", - заявила Юлія Льовочкіна.

Народний депутат переконана, що сьогодні у жодному разі не можна реагувати на радикальні заклики "партії війни", оскільки для представників цих політичних сил будь-які переговори про мир, нормалізація відносин не прийнятні в принципі.

"Тому початок діалогу між Європою і Росією - це їхня чергова персональна поразка після розгромного програшу на президентських виборах. Тепер вони хочуть призупинити роботу української делегації в ПАРЄ, відкликати запрошення на дострокові парламентські вибори, раніше надіслане Асамблеєю. Крім чергового репутаційного удару і дискредитації України на міжнародній арені, ці кроки ні до чого не призведуть", - зазначила вона.

Перший заступник української делегації в ПАРЄ вважає, що у поверненні делегації РФ немає ні трагедії, ані зради України - є бажання європейських країн вести діалог з Росією і підвести Україну та Росію до прямих переговорів з врегулювання конфлікту.

"Минуть вибори, склад парламенту зміниться, і я сподіваюся, що робота української делегації в ПАРЄ нормалізується. Впевнена, що Україна тільки виграє, якщо буде використовувати майданчик Асамблеї для діалогу про мир на Донбасі та питань двосторонніх україно-російських відносин. У свою чергу, пріоритетом внутрішньої політики повинні стати захист прав українців, які щодня бідніють через політику "партії війни", забезпечення прав внутрішніх переселенців, захист прав людини на непідконтрольній українській владі території та у Криму. Перш за все ми повинні думати не про політичні амбіції, а про людей", - підкреслила вона.

"Діалог і переговори - це саме та стратегія врегулювання конфлікту, яку відстоює Опозиційна платформа - "За життя". Ми вважаємо, що вихід з глухого кута буде знайдений тільки шляхом пошуку компромісу і між усіма сторонами конфлікту", - резюмувала Льовочкіна.

Як повідомляли Українські Новини, Льовочкіна розповіла ПАРЄ про те, як Україна страждає від мови ворожості і ненависті. Також Льовочкіна розповіла ПАРЄ, як новий мовний законопроект порушує Конституцію і права меншин.

Крім того, Льовочкіна перевірила виконання Вірменією зобов'язань перед Радою Європи.