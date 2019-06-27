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27 червня 2019, четвер, 20:36 9
Верховна Рада і партії 2019-06-27T22:30:01+03:00
Українські Новини
Льовочкіна заявила, що Україні варто використовувати ПАРЄ для діалогу про мир на Донбасі

Льовочкіна заявила, що Україні варто використовувати ПАРЄ для діалогу про мир на Донбасі

Юлія Льовочкіна. Фото: zagittya
Юлія Льовочкіна. Фото: zagittya

Рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи про відновлення прав делегації Російської Федерації - цілком очікуваний крок. Про це заявила народний депутат від Опозиційною платформи - "За життя" і перша заступниця української делегації в ПАРЄ Юлія Льовочкіна, повідомляє сайт платформи.

За її словами, в результаті дискусій прихильників збереження діалогу - тих, хто прагне припинити конфлікт, відновити співпрацю і забезпечити мир, безпеку і захист прав людини, виявилося на порядок більше. За відповідне рішення проголосувало 118 парламентарів.

"Рішення парламентаріїв Асамблеї - це дипломатичний сигнал для нової української влади. Тактика ультиматумів, радикальних закликів і ухилення від переговорів не спрацює. Спроба продовжити без змін політичну лінію попередників щодо врегулювання конфлікту на Донбасі стане помилкою. Це призведе тільки до погіршення відносин України з країнами Європи", - заявила Юлія Льовочкіна.

Народний депутат переконана, що сьогодні у жодному разі не можна реагувати на радикальні заклики "партії війни", оскільки для представників цих політичних сил будь-які переговори про мир, нормалізація відносин не прийнятні в принципі.

"Тому початок діалогу між Європою і Росією - це їхня чергова персональна поразка після розгромного програшу на президентських виборах. Тепер вони хочуть призупинити роботу української делегації в ПАРЄ, відкликати запрошення на дострокові парламентські вибори, раніше надіслане Асамблеєю. Крім чергового репутаційного удару і дискредитації України на міжнародній арені, ці кроки ні до чого не призведуть", - зазначила вона.

Перший заступник української делегації в ПАРЄ вважає, що у поверненні делегації РФ немає ні трагедії, ані зради України - є бажання європейських країн вести діалог з Росією і підвести Україну та Росію до прямих переговорів з врегулювання конфлікту.

"Минуть вибори, склад парламенту зміниться, і я сподіваюся, що робота української делегації в ПАРЄ нормалізується. Впевнена, що Україна тільки виграє, якщо буде використовувати майданчик Асамблеї для діалогу про мир на Донбасі та питань двосторонніх україно-російських відносин. У свою чергу, пріоритетом внутрішньої політики повинні стати захист прав українців, які щодня бідніють через політику "партії війни", забезпечення прав внутрішніх переселенців, захист прав людини на непідконтрольній українській владі території  та у Криму. Перш за все ми повинні думати не про політичні амбіції, а про людей", - підкреслила вона.

"Діалог і переговори - це саме та стратегія врегулювання конфлікту, яку відстоює Опозиційна платформа - "За життя". Ми вважаємо, що вихід з глухого кута буде знайдений тільки шляхом пошуку компромісу і між усіма сторонами конфлікту", - резюмувала Льовочкіна.

Як повідомляли Українські Новини, Льовочкіна розповіла ПАРЄ про те, як Україна страждає від мови ворожості і ненависті. Також Льовочкіна розповіла ПАРЄ, як новий мовний законопроект порушує Конституцію і права меншин.

Крім того, Льовочкіна перевірила виконання Вірменією зобов'язань перед Радою Європи.

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