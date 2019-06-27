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27 червня 2019, четвер, 20:40 411
Суспільство 2019-06-27T22:30:01+03:00
Українські Новини
Націоналісти чекають реакції Зеленського на зустріч Медведчука з лідерами сепаратистів

Націоналісти чекають реакції Зеленського на зустріч Медведчука з лідерами сепаратистів

Сьогодні, 27 червня, українські націоналісти провели акцію протесту біля Адміністрації президента. Учасники акції, ініціатором якої виступили об’єднані сили українських націоналістів і патріотів, вимагали від президента України Володимира Зеленського негайно відреагувати на антиукраїнську діяльність одного з лідерів “Опозиційної платформи - За життя” Віктора Медведчука і затримати його, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал "Нацкорпусу".

Мітинг українських націоналістів став реакцією на сьогоднішній візит Віктора Медведчука до Мінську, де він провів зустріч з ватажками невизнаних республік "ДНР" і "ЛНР" і домовився про звільнення 4 полонених громадян України.

Активісти скандували, що такий крок з боку Медведчука - "брудна маніпуляція напередодні дострокових виборів". Участники акції також заявили, що Медведчук не має жодного юридичного і морального права представляти Україну на міжнародній арені і, тим паче, про щось домовлятися з агресором від імені усіх українців.

“Медведчук очолює колону прихильників “руського міра” і веде її на парламентські вибори. Він завозить брудні російські гроші, скуповує українські телеканали, проводить на камери псевдоперемовини у Москві. Він намагається ввести в оману людей, торгуючи життями, пропонуючи будь-що в обмін на лояльність російського агресора. Цього разу він перейшов межу цинізму. Ми цінуємо людські життя, але зараз це робиться тільки для пропаганди”, - заявили у “Національному корпусі”.

Представники “Національного корпусу” також підкреслили, що Зеленський повинен негайно відреагувати на зустріч Медведчука з очільниками сепаратистів і не голослівними заявами, а реальними діями.

“Медведчука потрібно затримати за державну зраду і негайно", - зазначили у “Національному корпусі”.

Нагадаємо, ще у грудні 2018 року Віктора Медведчука виключили з Мінського процесу. Попри це, політик продовжив вести переговори з Російською Федерацією від імені України, не маючи на те жодних юридичних підстав. Зокрема, на початку червня Медведчук взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі, під час якого провів зустріч з главою “Газпрому” Олексієм Міллером.

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