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27 червня 2019, четвер, 20:02 315
Політика 2019-06-27T20:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко зажадав припинити будівництво в Протасовому Яру до врегулювання конфлікту з громадою

Кличко зажадав припинити будівництво в Протасовому Яру до врегулювання конфлікту з громадою

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Міська влада звернулася до забудовника, аби той припинив будь-які роботи в Протасовому Яру і не поглиблював конфлікт з громадою, повідомляє сайт мера Києва.

Забудовника, який апелює тим, що має документи і дозволи на будівництво, закликають не йти на конфлікт з громадою. Натомість, - скоригувати проект, представити його на містобудівній раді, узгодити з фахівцями і громадськістю. Місто шукає також юридичні інструменти для вирішення цього конфлікту.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо "Київ".

"Я переконаний що Київ повинен залишатися комфортним і зеленим містом і не повинні чинитися якісь дії проти бажання громади, - відзначив Кличко. - Влада не може ігнорувати думку громади і буде захищати її інтереси. Але нам потрібно шукати правові інструменти для вирішення подібних питань. Тому ініціюємо, як і щодо інших резонансних забудов до цього, розглянути це питання на містобудівній раді", - сказав Кличко.

Мер відзначив, що більша частина Протасового Яру ще з 2000-х років перебуває у приватній власності.

"Ця земля сьогодні належить не громаді, а приватним компаніям, яким багато років тому її відвели", - зазначив Кличко.

В цій та подібних ситуаціях, коли забудовник має усю дозвільну документацію на будівництво, у міської влади немає іншого важелю, окрім звернень до судів.

"А тим часом вирубують дерева, йде будівництво. Поки тривають судові розгляди, на таких ділянках виростають будинки", - зазначив Кличко.

Аби запобігти подібній ситуації, міська влада, після початку робіт у Протасовому Яру, звернулася до забудовника припинити будь-які будівельні роботи. Також, як відзначають в КМДА, компанії-забудовнику не збираються подовжувати дію контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення.

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