Новий енергоринок запущений – пройшов перший аукціон із продажу електроенергії

27 червня на майданчику "Української енергетичної біржі" (УЕБ) пройшов перший аукціон з продажу електричної енергії для населення. Продано більше 4 млн мВт*годин доступної електроенергії виробництва державних НАЕК "Енергоатом" та АО "Укргідроенерго". Тарифи для населення не змінилися.

Про це йдеться на веб-сайті біржі.

На торгах було реалізовано 138 тис. мВт*год електроенергії "Укргідроенерго" 673,76 грн/МВт*год та 4,14 млн мВт*год атомної електроенергії за 566,7 грн/МВт*год. Загальна вартість ресурсу склала понад 2,4 млрд гривень.

Також були проведені торги щодо закупівлі електроенергії для потреб операторів систем розподілу та оператора системи передачі (функція покладена на НЕК "Укренерго"). На них було реалізовано 828,8 тис. мВт*год атомної електроенергії за 566,7 МВт*год.

За словами генерального директора КЕБ Олександра Коваленко, в торгах взяли участь всі 30 операторів системи розподілу, оператор системи передачі та ДП "Гарантований покупець". "Перші електронні торги необхідні для забезпечення населення доступною електроенергією та закупівлі технологічної електроенергії для ОСР та ОСП відбулися. Де-факто перший сегмент ринку – вже запрацював", – резюмував Коваленко.

З 1 липня на УЕБ щодня проводимуться торги електроенергією державних виробників "Центренерго", "Укргідроенерго" та "Енергоатом" на ринку двосторонніх договорів для всіх бажаючих споживачів. Наступні торги за PSO відбутися 21, 22, 23 серпня.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України поклав публічні спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі "Укренерго".

Нагадаємо, новий ринок електричної енергії, який буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС), повинен бути введений 1 липня 2019 року, відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії".