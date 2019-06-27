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27 червня 2019, четвер, 16:38 29
Економіка 2019-06-27T18:30:03+03:00
Українські Новини
АМКУ почав розслідування можливого монопольного становища МХП

АМКУ почав розслідування можливого монопольного становища МХП

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розслідування дій на ринку курятини 5 фабрик і ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", що входять до одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ), за ознаками зловживання монопольним становищем.

Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він написав, що під час дослідження цього ринку АМКУ виявив, що МХП має структурні ознаки монопольного становища у сфері первинної реалізації курятини.

Зазначається, що виробництво курячого м'яса здійснюється МХП на власних птахофабриках, а майже весь обсяг виробленого товару реалізується через ПрАТ "Миронівський хлібопродукт".

Так, АМКУ було зафіксовано, що ПрАТ встановлює торговим партнерам умови для закріплення території продажів, зобов'язує партнерів дотримуватися цінової політики МХП і забороняє їм продавати продукцію конкурентів.

Таким чином, зі слів Терентьєва, МХП практикує обмежувальну торговельну політику щодо дистриб'юторів, субдистриб'юторів і партнерів.

"Ці дії групи МХП можуть призвести до порушення структури ринку дистрибуції курятини, суттєвого обмеження права інших учасників ринку вільно обирати собі партнерів, а також нав'язування учасникам ринку власних правил поведінки", - прокоментував він.

Також Терентьєв зазначив, що метою таких дій може бути як зміцнення власних позицій на ринку, так і спроби обмежити конкурентоспроможність товарів конкурентів, що мають більш слабкі позиції на ринку.

За результатами дослідження Антимонопольний комітет починає збір та аналіз доказів у справі.

Як повідомляли Українські Новини, на початку 2018 року асоціація "Союз птахівників" заявила, що вважає безпідставними заяви АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку м'яса птиці.

В 2017 році АМКУ займався дослідженням ринку курячого м'яса і допускав наявність можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій виробників у частині узгодження цінової політики, а також зловживання монопольним домінуючим становищем одним із виробників.

Тоді глава АМКУ Терентьєв заявляв, що компанія "Миронівський хлібопродукт" займає домінуюче положення на внутрішньому ринку курятини з часткою понад 40%, при цьому в деяких торгових мережах частка МХП перевищує 70%.

МХП, у свою чергу, зазначила, що однією з підстав для зростання цін, серед іншого, є збільшення собівартості виробництва курятини на 20%, зокрема впливає зростання цін на зернові культури, які займають суттєву частку в собівартості, і інші складові.

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