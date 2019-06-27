АМКУ почав розслідування можливого монопольного становища МХП

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розслідування дій на ринку курятини 5 фабрик і ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", що входять до одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ), за ознаками зловживання монопольним становищем.\r\nПро це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nВін написав, що під час дослідження цього ринку АМКУ виявив, що МХП має структурні ознаки монопольного становища у сфері первинної реалізації курятини.\r\nЗазначається, що виробництво курячого м'яса здійснюється МХП на власних птахофабриках, а майже весь обсяг виробленого товару реалізується через ПрАТ "Миронівський хлібопродукт".\r\nТак, АМКУ було зафіксовано, що ПрАТ встановлює торговим партнерам умови для закріплення території продажів, зобов'язує партнерів дотримуватися цінової політики МХП і забороняє їм продавати продукцію конкурентів.\r\nТаким чином, зі слів Терентьєва, МХП практикує обмежувальну торговельну політику щодо дистриб'юторів, субдистриб'юторів і партнерів.\r\n"Ці дії групи МХП можуть призвести до порушення структури ринку дистрибуції курятини, суттєвого обмеження права інших учасників ринку вільно обирати собі партнерів, а також нав'язування учасникам ринку власних правил поведінки", - прокоментував він.\r\nТакож Терентьєв зазначив, що метою таких дій може бути як зміцнення власних позицій на ринку, так і спроби обмежити конкурентоспроможність товарів конкурентів, що мають більш слабкі позиції на ринку.\r\nЗа результатами дослідження Антимонопольний комітет починає збір та аналіз доказів у справі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку 2018 року асоціація "Союз птахівників" заявила, що вважає безпідставними заяви АМКУ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на ринку м'яса птиці.\r\nВ 2017 році АМКУ займався дослідженням ринку курячого м'яса і допускав наявність можливого порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді узгоджених дій виробників у частині узгодження цінової політики, а також зловживання монопольним домінуючим становищем одним із виробників.\r\nТоді глава АМКУ Терентьєв заявляв, що компанія "Миронівський хлібопродукт" займає домінуюче положення на внутрішньому ринку курятини з часткою понад 40%, при цьому в деяких торгових мережах частка МХП перевищує 70%.\r\nМХП, у свою чергу, зазначила, що однією з підстав для зростання цін, серед іншого, є збільшення собівартості виробництва курятини на 20%, зокрема впливає зростання цін на зернові культури, які займають суттєву частку в собівартості, і інші складові.