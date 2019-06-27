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27 червня 2019, четвер, 15:50 339
Верховна Рада і партії 2019-06-29T16:30:10+03:00
Українські Новини
Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референду

Реалізація конституційних прав українців залежить від прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми, – Шлапак

Алла Шлапак. Фото: прес-служба
Алла Шлапак. Фото: прес-служба

Голова політичної партії "Соціальна справедливість" Алла Шлапак заявила, що дотримання норм Конституції України та повага до Основного державного закону – неухильна умова розвитку громадянського суспільства та правової держави.

Про це Алла Шлапак розповіла відеозверненні, опублікованому партією "Соціальна справедливість".

На її думку, реалізація конституційних прав кожного українця сьогодні можлива лише за умови прийняття законів про всеукраїнські та місцеві референдуми. За словами політика, такі закони дозволять українському народу безпосередньо брати участь в управлінні своєю країною, чого в Україні не відбувається, бо політики  постійно порушують Конституцію держави.

"Конституція України – основний закон. Закон, за яким мало б жити усе суспільство, а найголовніше – влада. Але ми майже кожного тижня чи місяця спостерігаємо, як політики переписують або трактують Конституцію під себе,  забуваючи про ті головні статті, які стосуються кожного з нас: починаючи від охорони здоров’я та закінчуючи питаннями територіальної цілісності. Сьогодні парламент в першу чергу має прийняти закони про всеукраїнські та місцеві референдуми, тому що настав час соціальної справедливості для українського народу – брати безпосередню участь в управлінні своєю країною, а олігархів і клани виставити за кордон", – підкреслила Алла Шлапак.

 

Голова партії "Соціальна справедливість" неодноразово наголошувала, що реалізації українцями прав, визначених Конституцією України, сприятиме створення в Україні 2-палатного парламенту, функціонування якого забезпечить рівне представництво регіонів у законодавчому органі влади. На думку Алли Шлапак, чинна модель обрання народних депутатів України не є ефективною.

Нагадаємо, партія "Соціальна справедливість" бере участь у парламентських виборах під номером "13". Свою місію "Соціальна справедливість" бачить у тому, щоб повернути країні єдність і суспільну злагоду, побудувати соціально орієнтовану ринкову економіку зі справедливим оподаткуванням і повагою до економічно активних громадян, забезпечити державні інвестиції у вітчизняну освіту та науку, забезпечити якісну та доступну медицину, повернути на батьківщину українців, які вимушено стали трудовими мігрантами чи біженцями,  шукаючи порятунку на чужині.

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