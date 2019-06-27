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27 червня 2019, четвер, 15:02 377
Суспільство 2019-06-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко показав будівництво нових дитячих садків на Троєщині і Солом'янці

Кличко показав будівництво нових дитячих садків на Троєщині і Солом'янці

У наступному році на Троєщині та у Солом'янському районі столиці відкриють по новому саду. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, в якому показав, як йдуть роботи на будівельних майданчиках.

"Друзі! Ще одна позитивна новина для батьків і малят Троєщини і Солом'янки! У цих районах будуємо по новому саду. Один сад - на вулиці Радунській, на місці стихійної паркування. Інший – на бульварі Вацлава Гавела, на місці недобудованого ще з 80-х років дитсадка, фундамент якого довелося повністю демонтувати", - написав Віталій Кличко.

За словами мера, обидва дитячі установи розраховані на 260 місць - 14 груп. Це будуть сучасні, красиві сади, куди дітям точно захочеться йти.

Сьогодні на обох будівельних майданчиках тривають активні роботи. На Троєщині вже звели підвальні приміщення, перший поверх. Почали роботи по зведенню другого поверху. На Солом'янці - теж завершують будівництво першого поверху і приступають до зведення другого.

"В обох садах будуть басейни, спортивні і актові зали, кабінети логопеда і психолога, пандуси та ліфти. Будівлі будуть енергоефективними. А також їх обладнують бойлерами. Як і у всіх садках столиці, в цих дитячих закладах встановимо відеоспостереження. Адже безпека наших дітей - перш за все!", - підкреслив мер Києва.

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