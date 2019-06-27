НАТО готує відповідь на випадок, якщо Росія не повернеться до дотримання ядерного договору, - Столтенберг

НАТО розглядає шляхи зміцнення оборони проти загрози нових російських ракетних систем, якщо Росія до серпня не повернеться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг за підсумками першого дня міністерської зустрічі в Брюсселі.

"Російські ракети SSC-8 порушують договір і становлять істотну загрозу для нашої безпеки. Сьогодні міністри погодилися, що НАТО відповість, якщо Росія не повернеться до дотримання договору", - сказав Столтенберг.

За його словами, міністри розглядали потенційні заходи НАТО, такі як: програма навчань, а також розвідка і спостереження; зміцнення повітряної і протиракетної оборони; безпека та ефективність програми ядерного стримування.

"Міністри підтвердили сьогодні, що ми не маємо наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі. Ми не будемо відтворювати те, що робить Росія. Ми не хочемо нової гонки озброєнь", - додав генсек.

Раніше Столтенберг заявив, що у Росії є час до 2 серпня, щоб повернутися до дотримання договору і знищити свої крилаті ракети, що порушують цей документ.

Нагадаємо, раніше Столтенберг закликав країни НАТО не відмовлятися від ядерної зброї.

Тим часом військова розвідка України зафіксувала підготовку до переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованої Криму.