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27 червня 2019, четвер, 14:32 20
Судова влада 2019-06-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
Власники гральних автоматів відсудили у України 0,5 млн євро за відкликання ліцензії без компенсацій

Власники гральних автоматів відсудили у України 0,5 млн євро за відкликання ліцензії без компенсацій

Сьогодні в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) одразу декілька компаній виграли справи проти України, зокрема, власники гральних автоматів відсудили за відкликання ліцензії без компенсацій.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала адвокат Олена Льошенко.

"Компанії "ТОВ "Світ розваг" (Харків), "Ігро-Бет" (Львів) та громадянка Станко (Закарпаття). У цій справі Євросуд визнав порушення права власності за ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції. Порушення було визнано у зв'язку з тим, що отзывая ліцензії на гральний бізнес, у зв'язку з набранням чинності нового закону, держава не надала компенсації заявникам. Сума компенсації за рішенням Євросуду - "ТОВ "Світ розваг" - 300 тисяч євро матеріальних збитків і 17 тисяч євро судові витрати, громадянці Станко - 58,500 матеріальних збитків і 2,200 судових витрат, компанії "Ігро-Бет" - 135 тисяч євро матеріальних збитків і 214 євро витрат.

Крім того, адвокат повідомила, що турецька компанія "Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency" виграла з п. 1 статті 6 Конвенції (право на неупереджений суд; тривалість виробництва), і отримає компенсацію моральної шкоди - 10 тисяч євро.

Як повідомляли Українські Новини, ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити €4 тис. наркоторговцю за порушення його прав.

Рані ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити 1 тис. євро компенсації за напад пацієнта психіатричної лікарні на луганку.

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